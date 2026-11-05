Tradicional hotel de luxo fecha as portas após quase 100 anos por falta de sucessores

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Um dos hotéis quatro estrelas mais tradicionais da região de Müllerthal, em Befort, no Luxemburgo, encerrou definitivamente as atividades após quase um século de funcionamento. O Hotel Meyer recebeu seus últimos hóspedes, marcando o fim de uma história iniciada em 1928.

A decisão foi motivada pela idade dos proprietários e pela falta de sucessores interessados em continuar o negócio familiar. Paul Gierten, neto do fundador do estabelecimento, administrava o hotel ao lado da esposa, Claudine, mas não conseguiu encontrar alguém para assumir a operação.

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Em entrevista ao jornal Luxemburger Wort, Paul lamentou o encerramento e explicou que o filho decidiu seguir outra carreira profissional. Os últimos hóspedes foram atendidos no dia 20 de outubro.

Hotel tinha 33 quartos e estrutura de lazer

Localizado na Grand-Rue, em Befort, o Hotel Meyer era considerado um dos grandes estabelecimentos da região turística de Müllerthal. O prédio de quatro andares contava com 33 quartos e suítes, além de um parque com aproximadamente 5,5 mil metros quadrados.

Ao longo dos últimos anos, o imóvel recebeu investimentos para modernizar sua estrutura. Entre as melhorias estava a criação de uma área de lazer com piscina, sauna e solário.

Inaugurado em 1928, o empreendimento acompanhou o crescimento de Müllerthal como destino turístico de destaque antes e depois da Segunda Guerra Mundial.

Apesar de já ter alcançado a idade de aposentadoria, Paul continuou à frente do negócio com a esposa. O anúncio do fechamento provocou manifestações de moradores de Befort, que lamentaram a perda do estabelecimento.

1 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

2 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

3 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

4 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

5 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

6 de 6 Hotel Meyer | Foto: Divulgação

Fechamento representa perda para a cidade

O encerramento também foi lamentado pelo prefeito de Befort, Jean-Luc Nosbusch. Segundo ele, a cidade perde uma importante estrutura de hospedagem e gastronomia.

“Para Befort, é uma perda. Com isto, o município perde importantes capacidades de alojamento – e um bom restaurante”, afirmou.

Além da hospedagem, o Hotel Meyer mantinha o Meyer’s Restaurant, conhecido por servir especialidades francesas preparadas pelos chefs Olivier Christen e Cédric Prost. Na brasserie ao lado, os clientes encontravam pratos tradicionais da culinária luxemburguesa.

Hotéis familiares enfrentam onda de encerramentos



O fechamento do Hotel Meyer faz parte de um movimento que atinge o setor hoteleiro e gastronômico de Müllerthal há mais de dez anos. Nesse período, diversos estabelecimentos encerraram as atividades, principalmente hotéis familiares em Echternach.

O cenário chama atenção porque a região continua atraindo visitantes interessados em caminhadas e turismo de natureza.

De acordo com a Associação Regional de Turismo, Müllerthal recebeu 206 mil turistas no ano passado. O número de pernoites também apresenta crescimento há vários anos.

Apesar do avanço da procura, os principais beneficiados pela movimentação turística têm sido os parques de campismo, enquanto hotéis tradicionais continuam enfrentando dificuldades para manter as atividades.