Cidade nordestina vira “Suíça” com montanhas e parques de flores

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Em meios as praias paradisíacas e temperaturas elevadas durante todo o ano, o Nordeste esconde um local com clima frio, neblina e jardins floridos. Chamada popularmente de “Suíça Pernambucana”, a cidade de Garanhuns, no interior de Pernambuco, faz sucesso durante o inverno brasileiro.

Localizado a cerca de 842 metros de altitude, no Planalto da Borborema, e a 230 quilômetros da capital Recife, o município possui uma temperatura média anual de 21ºC, podendo chegar a 9ºC entre os meses de junho e agosto.

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Nos dias mais frios, as manhãs são marcadas pela neblina intensa nas primeiras horas do dia, que envolve as sete colinas da região: Monte Sinai, Triunfo, Columinho, Ipiranga, Antas, Magano e Quilombo.

As ruas de Garanhuns também ficam tomadas de flores durante o período, com jardins espalhados por diversos bairros. O fenômeno fez com que o local recebesse outro apelido, o de “Cidade das Flores”, com suas plantas ornamentais.

O que fazer em Garanhuns?

Além de aproveitar o clima frio e observar as belezas da cidade, os visitantes de Garanhuns contam com algumas opções de lazer, tais como passeios culturais, naturais e gastronômicos.

Dentre os principais pontos turísticos a serem visitados estão o Relógio das Flores, Parque Euclides Dourado (Bosque dos Eucaliptos), Parque Ruber Van Der Linden (Pau Pombo), Mirante do Cristo do Magano e o Santuário Mãe Rainha.

O local ainda conta com o Centro Cultural de Garanhuns, Castelo de João Capão e a Praça Mestre Dominguinhos. Além da Fazenda Polilac, Vinícola Vale das Colinas e a Vinícola Mello.

Como chegar

A maneira mais fácil de chegar ao município é saindo do Aeroporto de Caruaru (CAU) (a cerca de 100 km) ou do Aeroporto de Recife (REC) (a cerca de 230 km). Ao desembarcar em Recife, o turista pode alugar um carro ou pegar um ônibus para fazer o trajeto final até a cidade, que duram em média 3h30.