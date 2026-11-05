Paraísos do Nordeste terão investimentos de R$ 480 milhões

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Maragogi (AL) e a Praia de Carneiros (PE) estão prestes a se consolidarem como os maiores destinos turísticos da região Nordeste. Os dois paraísos receberão investimentos imobiliários de aproximadamente R$ 480 milhões até 2029.

Ao todo, serão seis empreendimentos da HSM Desenvolvimento Imobiliário e da TERA Hotéis. As empresas anunciaram uma parceria nesta semana, com o objetivo de acelerar o crescimento das regiões em serviços hoteleiros.

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As obras serão divididas entre os dois municípios, ficando quatro delas em Maragogi e duas na Praia dos Carneiros. A proposta visa combinar imóveis residenciais com estrutura de hospedagem, serviços e até mesmo administração profissional, trazendo uma cara de casa para os dias de férias.

O projeto ainda visa atender dois grupos interessados: compradores que pretendem adquirir residências para uso turístico e visitantes que buscam serviço de hotelaria em hospedagens mais aconchegantes.

A expectativa é ultrapassar a marca de 500 unidades de apartamentos em operação na região até 2029. Segundo as empresas, as obras devem iniciar em 2027, quando os primeiros imóveis passarão a ser entregues.

Novo conceito de hospedagem

Os empreendimentos de Maragogi e Carneiros fazem parte de um novo conceito de hospedagem no Brasil, chamado branded residences. Adotado inicialmente em outros países, esse modelo costuma combinar unidades residenciais com serviços de hotelaria.

Dentre as principais diferenças nas estruturas dos prédios estão as áreas de lazer, atendimento, alimentação e serviços compartilhados, que costumam ser oferecidos pelas empresas hoteleiras que cuidam dos empreendimentos.