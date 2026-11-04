Após 50 anos, famoso parque aquático fecha as portas e pode virar complexo industrial

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O terreno de um dos parques de diversões mais tradicionais do noroeste dos Estados Unidos poderá ganhar uma nova finalidade após quase cinco décadas. Fechado oficialmente em 1º de novembro de 2026, o Wild Waves Theme & Water Park, em Federal Way, no estado de Washington, teve uma mudança de uso autorizada preliminarmente pela prefeitura, que permitirá atividades de fabricação na propriedade.

A decisão foi anunciada em 30 de outubro pelo diretor de Desenvolvimento Comunitário de Federal Way, Keith Niven. A determinação considera que a alteração no acordo de desenvolvimento do terreno não deve provocar impactos ambientais adversos significativos, dispensando, neste momento, a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental.

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A medida, no entanto, não significa que a construção de um complexo industrial já esteja aprovada. A prefeitura abriu um prazo para manifestações da população e ainda analisa separadamente o projeto apresentado para a área.

O que será construído no antigo parque?

Uma das propostas em análise é o projeto Podium I-5, que prevê a retirada das estruturas existentes no terreno e a construção de um edifício industrial com aproximadamente 1 milhão de pés quadrados, o equivalente a cerca de 92,9 mil metros quadrados.

O empreendimento prevê espaços destinados a armazéns e escritórios, além de melhorias no acesso ao local, estacionamento, paisagismo, serviços públicos e infraestrutura para águas pluviais.

O projeto, entretanto, ainda está sob análise da cidade. A alteração aprovada preliminarmente diz respeito apenas ao Acordo de Desenvolvimento Concomitante (CDA), documento que estabelece os usos e as condições permitidos para a propriedade.

Adotado originalmente em 1998, o acordo tem duração prevista de 30 anos. A mudança proposta busca incluir a fabricação entre as atividades permitidas no terreno.

Mudança pode aumentar trânsito e emissões



A análise ambiental apresentada pela prefeitura aponta que a alteração no acordo, por si só, não provocaria mudanças imediatas na descarga de água, nas emissões atmosféricas, na produção de ruídos ou no armazenamento de substâncias perigosas.

A avaliação, porém, considera que um futuro empreendimento industrial poderá aumentar esses impactos, especialmente pelo crescimento do fluxo de caminhões e pelas próprias operações de fabricação.

A planejadora principal Stacey Welsh, responsável pelo preenchimento da lista de verificação ambiental, também destacou que a mudança de uso não deve afetar significativamente a vegetação e a vida animal da propriedade, que já foi desenvolvida.

O terreno possui uma área úmida sujeita às regras de proteção de áreas críticas, mas não abriga parques públicos, rios protegidos, habitats de espécies ameaçadas, planícies de inundação ou terras agrícolas prioritárias.

A prefeitura também prevê a necessidade de uma análise específica de tráfego. As estimativas preliminares apontam aumento nas viagens de veículos associadas à propriedade, e um relatório técnico de impacto no transporte deverá ser apresentado durante a avaliação do projeto futuro.

População pode contestar a decisão

Apesar da determinação anunciada em outubro, a cidade de Federal Way, em Washington estabeleceu um período para receber manifestações da comunidade.

Os moradores podem enviar comentários até as 17h de 13 de novembro de 2026, ao Departamento de Desenvolvimento Comunitário, pelo endereço [email protected].

Caso a decisão não seja modificada, ela se tornará definitiva após o encerramento desse prazo. Ainda assim, será possível apresentar recurso até 1º de dezembro.

Para contestar a determinação, será necessário encaminhar uma carta com objeções factuais específicas e justificativas para questionar a decisão, além de pagar a taxa de recurso exigida pela prefeitura.

Parque fechou após quase 50 anos

O Wild Waves encerrou suas atividades em 1º de novembro de 2026, depois de quase cinco décadas de funcionamento. Inaugurado em 1977, o complexo reunia atrações de parque de diversões e parque aquático e se tornou um dos espaços de lazer tradicionais da região de Washington.

A decisão de fechar foi motivada por dificuldades financeiras. O ex-operador Jeff Stock afirmou que a continuidade das atividades deixou de ser economicamente viável, após o aumento dos custos operacionais nos últimos anos.

Durante sua trajetória, o empreendimento ocupou uma área de aproximadamente 70 acres, com mais de 30 brinquedos e escorregadores. Entre as atrações estavam a montanha-russa de madeira Timber Hawk e o brinquedo aquático Pacific Plunge.