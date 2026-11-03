PARAÍSO
Recifes e águas transparentes criam piscinas naturais em cidade do Nordeste
Destino entrou na rota dos mais procurados do Brasil devido às suas belezas naturais
O coração do Nordeste brasileiro esconde um paraíso de tirar o fôlego. Com recifes e águas transparentes, Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, em Pernambuco, encanta com sua formação de piscinas naturais.
A água morna de verde-azulado intenso cria um cenário digno de filme para os turistas do Brasil e do mundo. As jangadas coloridas que realizam passeios na região também completam o visual, se misturando aos peixes que surgem nadando entre os pés.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa), Pernambuco recebeu 116.773 visitantes internacionais, entre janeiro e setembro de 2026. Muitos deles foram destinados a Porto de Galinhas.
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O que fazer em Porto de Galinhas?
Além da exploração das piscinas naturais, Porto de Galinhas também conta com diversas praias a serem exploradas, tais como a Praia de Muro Alto, Praia de Maracaípe e Praia do Cupe, que mesclam mar calmo e ondas fortes.
Porto de Galinhas também já foi eleita 10 vezes consecutivas como a Melhor Praia do Brasil pela revista Viagem & Turismo, especialmente entre 2001 e 2010.
A região ainda conta com passeios de barcos, jangadas e buggys. Além das atrações do Centrinho e da Rua das Sombrinhas, que possuem bares, restaurantes e pontos instagramáveis.
A melhor época para visitar a região vai de setembro a março, quando o clima é mais seco e o mar fica ainda mais cristalino para os mergulhos, favorecendo banhos de mar durante todos os dias da viagem.