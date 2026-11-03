Recifes e águas transparentes criam piscinas naturais em cidade do Nordeste

Siga o A TARDE no Google

O coração do Nordeste brasileiro esconde um paraíso de tirar o fôlego. Com recifes e águas transparentes, Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, em Pernambuco, encanta com sua formação de piscinas naturais.

A água morna de verde-azulado intenso cria um cenário digno de filme para os turistas do Brasil e do mundo. As jangadas coloridas que realizam passeios na região também completam o visual, se misturando aos peixes que surgem nadando entre os pés.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa), Pernambuco recebeu 116.773 visitantes internacionais, entre janeiro e setembro de 2026. Muitos deles foram destinados a Porto de Galinhas.

O que fazer em Porto de Galinhas?

Além da exploração das piscinas naturais, Porto de Galinhas também conta com diversas praias a serem exploradas, tais como a Praia de Muro Alto, Praia de Maracaípe e Praia do Cupe, que mesclam mar calmo e ondas fortes.

Porto de Galinhas também já foi eleita 10 vezes consecutivas como a Melhor Praia do Brasil pela revista Viagem & Turismo, especialmente entre 2001 e 2010.



A região ainda conta com passeios de barcos, jangadas e buggys. Além das atrações do Centrinho e da Rua das Sombrinhas, que possuem bares, restaurantes e pontos instagramáveis.

A melhor época para visitar a região vai de setembro a março, quando o clima é mais seco e o mar fica ainda mais cristalino para os mergulhos, favorecendo banhos de mar durante todos os dias da viagem.

