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PARAÍSO

Joia de água cristalina se torna campeã em qualidade de vida no Nordeste

Ilha é considerada um dos destinos mais procurados do país durante todo o ano

Franciely Gomes
Por
Arquipélago é um dos mais famosos do país
Arquipélago é um dos mais famosos do país - Foto: Reprodução

Um dos destinos mais famosos do Brasil, Fernando de Noronha é eleita a cidade com maior qualidade de vida do Nordeste. Localizada em Pernambuco, a ilha paradisíaca encanta com suas belezas naturais, tais como praias com águas cristalinas e passeios com tubarões e golfinhos.

O título foi conquistado através de um ranking do instituto Imazon, em parceria com outras organizações, chamado IPS Brasil 2026. A classificação apontou as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026, analisando os 5.570 municípios do país.

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O arquipélago nordestino ocupou a 5ª posição na classificação nacional e a 1ª no Nordeste, com 71,75 pontos. O cálculo da pontuação é feito pelo Índice de Progresso Social (IPS), usado para medir a qualidade de vida com base em 57 indicadores sociais e ambientais.

Embora seja uma ilha, Fernando de Noronha foi considerado município/cidade no ranking, devido a sua reunião de dados necessários para o cálculo do IPS, que coletou números de fontes públicas como DataSUS, IBGE, Inep e MapBiomas.

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Confira a lista de melhores cidades do nordeste para viver

  1. Fernando de Noronha (PE) — Posição: 5ª | Pontuação: 71,75
  2. Campina Grande (PB) — Posição: 107ª | Pontuação: 68,76
  3. Santana do Seridó (RN) — Posição: 153ª | Pontuação: 68,24
  4. João Pessoa (PB) — Posição: 226ª | Pontuação: 67,73
  5. Pacujá (CE) — Posição: 294ª | Pontuação: 67,23
  6. São Francisco (SE) — Posição: 295ª | Pontuação: 67,23
  7. Natal (RN) — Posição: 372ª | Pontuação: 66,82
  8. Condado (PB) — Posição: 382ª | Pontuação: 66,79
  9. Marizópolis (PB) — Posição: 435ª | Pontuação: 66,57
  10. Riacho da Cruz (RN) — Posição: 436ª | Pontuação: 66,57

O que fazer em Noronha?

Destino buscado por turistas de todo o mundo, Fernando de Noronha oferece praias paradisíacas, vida marinha abundante e trilhas ecológicas. Dentre as principais opções de lazer no arquipélago estão a Praia do Sancho (eleita repetidamente uma das mais bonitas do mundo), Baía dos Porcos e Baía dos Golfinhos.

Além de passeios de barco, canoa havaiana, de 4x4 pela ilha, e mergulhos com cilindro e snorkeling, que garantem a visita aos golfinhos-rotadores, tubarões e tartarugas marinhas.

A vida noturna na ilha é agitada e conta com alguns eventos específicos de acordo com a temporada anual. O ponto mais famoso é a Vila dos Remédios, que concentra a maioria dos bares, restaurantes e lojinhas.

O local também cobra uma Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que custa em média R$ 101,33 por dia de viagem. O acesso à ilha só pode ser liberado após o pagamento, que pode ser efetuado na hopra ou antecipadamente pelo Portal Oficial da ATDEFN.

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Fernando de Noronha Turismo

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