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Destinos do Nordeste têm passagens aéreas a partir de R$ 504
Ofertas contemplam capitais de diversas regiões do país
Para quem deseja viajar pelo litoral nordestino, há opções de passagens aéreas de ida e volta a partir de R$ 504. As ofertas contemplam destinos em capitais do próprio Nordeste e da Região Norte, além de conexões com cidades do Centro-Oeste e do Sudeste, por meio das companhias Latam, Gol e Azul.
Os menores valores foram identificados em voos regionais entre capitais nordestinas e em trechos com origem na Região Norte do país, entre elas estão:
- Recife para Maceió: a partir de R$ 504
- Recife para Salvador: a partir de R$ 506
- Belém para Fortaleza: a partir de R$ 558
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Confira as principais ofertas de passagens abaixo de R$ 700
Entre R$ 504 e R$ 700, confira as principais ofertas de passagens aéreas das companhias Latam, Gol e Azul, segundo informações do portal Melhores Destinos.
- Recife ↔ Maceió: R$ 504
- Recife ↔ Salvador: R$ 506
- Belém → Fortaleza:R$ 558
- Petrolina → Recife: R$ 566
- Recife → Natal: R$ 573
- Brasília → Recife: R$ 579
- Juazeiro do Norte → Fortaleza: R$ 581
- Brasília → Salvador: R$ 594
- Natal → Recife:R$ 643
- Aracaju ↔ Recife: R$ 648
- Fortaleza ↔ São Luís:R$ 649
- Salvador ↔ Fortaleza: R$ 654
- São Paulo → Aracaju:R$ 661
- Rio de Janeiro → Porto Seguro: R$ 674
- São Paulo → Recife: R$ 674
- Fortaleza ↔ Recife: R$ 677
- Belém → São Luís: R$ 678
- Campinas → Salvador: R$ 681
- Belo Horizonte → Salvador: R$ 698