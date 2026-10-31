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Destinos do Nordeste têm passagens aéreas a partir de R$ 504

Ofertas contemplam capitais de diversas regiões do país

Agatha Victoria Reis
Por
Praias no Nordeste
Praias no Nordeste - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Para quem deseja viajar pelo litoral nordestino, há opções de passagens aéreas de ida e volta a partir de R$ 504. As ofertas contemplam destinos em capitais do próprio Nordeste e da Região Norte, além de conexões com cidades do Centro-Oeste e do Sudeste, por meio das companhias Latam, Gol e Azul.

Os menores valores foram identificados em voos regionais entre capitais nordestinas e em trechos com origem na Região Norte do país, entre elas estão:

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  • Recife para Maceió: a partir de R$ 504
  • Recife para Salvador: a partir de R$ 506
  • Belém para Fortaleza: a partir de R$ 558

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Confira as principais ofertas de passagens abaixo de R$ 700

Entre R$ 504 e R$ 700, confira as principais ofertas de passagens aéreas das companhias Latam, Gol e Azul, segundo informações do portal Melhores Destinos.

  • Recife ↔ Maceió: R$ 504
  • Recife ↔ Salvador: R$ 506
  • Belém → Fortaleza:R$ 558
  • Petrolina → Recife: R$ 566
  • Recife → Natal: R$ 573
  • Brasília → Recife: R$ 579
  • Juazeiro do Norte → Fortaleza: R$ 581
  • Brasília → Salvador: R$ 594
  • Natal → Recife:R$ 643
  • Aracaju ↔ Recife: R$ 648
  • Fortaleza ↔ São Luís:R$ 649
  • Salvador ↔ Fortaleza: R$ 654
  • São Paulo → Aracaju:R$ 661
  • Rio de Janeiro → Porto Seguro: R$ 674
  • São Paulo → Recife: R$ 674
  • Fortaleza ↔ Recife: R$ 677
  • Belém → São Luís: R$ 678
  • Campinas → Salvador: R$ 681
  • Belo Horizonte → Salvador: R$ 698
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Tags

brasil Nordeste Turismo

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