Destinos do Nordeste têm passagens aéreas a partir de R$ 504

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Para quem deseja viajar pelo litoral nordestino, há opções de passagens aéreas de ida e volta a partir de R$ 504. As ofertas contemplam destinos em capitais do próprio Nordeste e da Região Norte, além de conexões com cidades do Centro-Oeste e do Sudeste, por meio das companhias Latam, Gol e Azul.

Os menores valores foram identificados em voos regionais entre capitais nordestinas e em trechos com origem na Região Norte do país, entre elas estão:

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Recife para Maceió: a partir de R$ 504

Recife para Salvador: a partir de R$ 506

Belém para Fortaleza: a partir de R$ 558

Confira as principais ofertas de passagens abaixo de R$ 700

Entre R$ 504 e R$ 700, confira as principais ofertas de passagens aéreas das companhias Latam, Gol e Azul, segundo informações do portal Melhores Destinos.