Cidade brasileira ganhará parque aquático da Barbie inspirado em Orlando

Siga o A TARDE no Google

Adultos e crianças brasileiras poderão desfrutar de um pedacinho de Orlando, cidade que abriga os parques da Disney nos Estados Unidos. A Mattel anunciou que abrirá uma franquia do seu parque aquático temático, com espaços voltados para produções como Barbie e Hot Wheels, no Brasil.

A cidade escolhida para a atração foi Gramado, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Mattel Wonders Park & Experience, Frank da Costa, durante participação no Tudo Para Brasileiros Show, exibido pela TV Connect USA.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Frank afirmou que o projeto pretende seguir o conceito de parque aquático coberto, a fim de garantir que as atrações funcionem durante todo o ano, sem depender exclusivamente das condições climáticas.

Quando o parque será inaugurado?

Ainda não há uma data oficial para a inauguração do parque no Brasil. No entanto, Frank acredita que a unidade deve abrir as portas aproximadamente em 2029, cerca de um ano depois do lançamento da franquia de Orlando, que está prevista entre o fim de 2027 e o início de 2028.

Atrações

Alguns dos parques temáticos - Foto: Divulgação

Além dos universos de Barbie e Hot Wheels, o parque aquático da Mattel contará com áreas temáticas de UNO, Fisher-Price, Matchbox, Thomas & Friends, Masters of the Universe, He-Man e Monster High.

Serão atrações voltadas para todas as idades, com combinações de atividades aquáticas e experiências imersivas dentro de um complexo cobert, garantindo segurança e diversão em um único espaço.