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NOVIDADE

Cidade brasileira ganhará parque aquático da Barbie inspirado em Orlando

Local também contará com parques voltados para os brinquedos Hot Wheels

Franciely Gomes
Por
Parque contará com setor da Barbie
Parque contará com setor da Barbie - Foto: Divulgação

Adultos e crianças brasileiras poderão desfrutar de um pedacinho de Orlando, cidade que abriga os parques da Disney nos Estados Unidos. A Mattel anunciou que abrirá uma franquia do seu parque aquático temático, com espaços voltados para produções como Barbie e Hot Wheels, no Brasil.

A cidade escolhida para a atração foi Gramado, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Mattel Wonders Park & Experience, Frank da Costa, durante participação no Tudo Para Brasileiros Show, exibido pela TV Connect USA.

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Frank afirmou que o projeto pretende seguir o conceito de parque aquático coberto, a fim de garantir que as atrações funcionem durante todo o ano, sem depender exclusivamente das condições climáticas.

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Quando o parque será inaugurado?

Ainda não há uma data oficial para a inauguração do parque no Brasil. No entanto, Frank acredita que a unidade deve abrir as portas aproximadamente em 2029, cerca de um ano depois do lançamento da franquia de Orlando, que está prevista entre o fim de 2027 e o início de 2028.

Atrações

Alguns dos parques temáticos
Alguns dos parques temáticos - Foto: Divulgação

Além dos universos de Barbie e Hot Wheels, o parque aquático da Mattel contará com áreas temáticas de UNO, Fisher-Price, Matchbox, Thomas & Friends, Masters of the Universe, He-Man e Monster High.

Serão atrações voltadas para todas as idades, com combinações de atividades aquáticas e experiências imersivas dentro de um complexo cobert, garantindo segurança e diversão em um único espaço.

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Tags

gramado parque aquático Turismo

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