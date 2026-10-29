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DESTINO ESCONDIDO

Paraíso escondido no Nordeste encanta com piscinas de águas 'estilo Caribe'

Local também conta com barreiras de recifes de corais

Franciely Gomes
Por
Cidade conta com piscinas de águas cristalinas
Cidade conta com piscinas de águas cristalinas - Foto: Reprodução | Prefeitura Ipojuca

Não é só o Caribe que conta com águas cristalinas e quentes. No Brasil, o Nordeste esconde um paraíso em Pernambuco, que oferece barreira de recifes de coral, com piscinas naturais capazes de encantar turistas de todo o mundo.

O destino em questão é Ipojuca, distrito que fica a cerca de 60 quilômetros de Recife, capital pernambucana. O local é considerado um centro de preservação e conta com limites diários de visitante, para garantir a proteção da costa.

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Em algumas áreas mais sensíveis, os turistas precisam utilizar pulseiras de identificação, a fim de garantir que os corais não sejam depredados ou danificados por alguma ação humana.

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Roteiro por Ipojuca

Com água quente durante todo o ano, Ipojuca conta com um roteiro variado de praias, oferecendo opções dentro da vila e ao redor. A região é cercada por águas paradas, ideais para crianças, e mares com ondas fortes para surfistas.

As opções mais recomendadas por turistas são:

  • Piscinas Naturais
  • Praia de Muro Alto
  • Pontal de Maracaípe

As praias podem ser acessadas a pé ou por passeios de buggy, que oferecem um trajeto completo com visita às principais praias em um único dia, otimizando o roteiro para quem tem apenas poucos dias de viagem.

Já a noite noturna de Ipojuca fica sob a responsabilidade da Vila de Porto, um centro comercial exclusivo para pedestres, que conta com lojas de artesanato, bares, restaurantes e baladas.

Como chegar

Para chegar a Ipojuca, os turistas vindos de outros estados devem pegar um voo até o Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. De lá, eles devem percorrer um trajeto de 60 km, utilizando a rodovia PE-009 (Rota do Atlântico), até a vila.

Esse percurso pode ser feito por transfer, carro alugado ou ônibus executivo, saindo diretamente do aeroporto. No entanto, a circulação de carros é restrita nas ruas principais da vila. Então, caso opte por uma hospedagem mais afastada, o turista pode usar táxis ou serviços de aplicativo durante a noite.

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Pernambuco Turismo

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