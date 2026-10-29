Paraíso escondido no Nordeste encanta com piscinas de águas 'estilo Caribe'

Não é só o Caribe que conta com águas cristalinas e quentes. No Brasil, o Nordeste esconde um paraíso em Pernambuco, que oferece barreira de recifes de coral, com piscinas naturais capazes de encantar turistas de todo o mundo.

O destino em questão é Ipojuca, distrito que fica a cerca de 60 quilômetros de Recife, capital pernambucana. O local é considerado um centro de preservação e conta com limites diários de visitante, para garantir a proteção da costa.

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Em algumas áreas mais sensíveis, os turistas precisam utilizar pulseiras de identificação, a fim de garantir que os corais não sejam depredados ou danificados por alguma ação humana.

Roteiro por Ipojuca

Com água quente durante todo o ano, Ipojuca conta com um roteiro variado de praias, oferecendo opções dentro da vila e ao redor. A região é cercada por águas paradas, ideais para crianças, e mares com ondas fortes para surfistas.

As opções mais recomendadas por turistas são:

Piscinas Naturais

Praia de Muro Alto

Pontal de Maracaípe

As praias podem ser acessadas a pé ou por passeios de buggy, que oferecem um trajeto completo com visita às principais praias em um único dia, otimizando o roteiro para quem tem apenas poucos dias de viagem.

Já a noite noturna de Ipojuca fica sob a responsabilidade da Vila de Porto, um centro comercial exclusivo para pedestres, que conta com lojas de artesanato, bares, restaurantes e baladas.

Como chegar

Para chegar a Ipojuca, os turistas vindos de outros estados devem pegar um voo até o Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. De lá, eles devem percorrer um trajeto de 60 km, utilizando a rodovia PE-009 (Rota do Atlântico), até a vila.

Esse percurso pode ser feito por transfer, carro alugado ou ônibus executivo, saindo diretamente do aeroporto. No entanto, a circulação de carros é restrita nas ruas principais da vila. Então, caso opte por uma hospedagem mais afastada, o turista pode usar táxis ou serviços de aplicativo durante a noite.