Salvador é o segundo destino mais buscado para as festas de fim de ano

Salvador se tornou a segunda cidade mais buscada do Brasil durante as festas de fim de ano. Perdendo apenas para Recife, a capital baiana é uma das primeiras opções dos turistas que desejam aproveitar o Natal e o Ano Novo em um local diferente.

Os dados foram divulgados no novo relatório do KAYAK, Viagem de Natal e Ano Novo 2026. Os números apontam que as cidades litorâneas são as preferidas dos viajantes, colocando Maceió, Rio de Janeiro e Fortaleza para completar o Top 5 brasileiro.

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Dentre as datas mais econômicas para viagens estão o dia 30 de dezembro, com números de 39% em voos nacionais e 27% em voos internacionais. Já para hospedagens, a melhor data é 20 de dezembro para viagens nacionais e 21 de dezembro para as internacionais, com economia de 40% e 31%, respectivamente.

Quais os destinos mais baratos?

O relatório do KAYAK também conta com opções de destinos com voos domésticos mais baratos, colocando no topo as cidades menos praianas, porém com opções de festas durante a noite.

Confira a lista:

Brasília – R$ 964 Vitória – R$ 996 Belo Horizonte – R$ 1.001 Rio de Janeiro – R$ 1.043 Goiânia – R$ 1.158 Curitiba – R$ 1.190 Cuiabá – R$ 1.246 Porto Alegre – R$ 1.285 São Paulo – R$ 1.307 Foz do Iguaçu – R$ 1.422

Viagens internacionais também aumentaram entre brasileiros

Além das opções de viagens pelo próprio país, as agências registraram um aumento na procura de voos internacionais por brasileiros durante as férias de fim de ano. Londres, no Reino Unidos, lidera a preferência de turistas de todo o mundo, mas Paris, na França, também ganha destaque.

“Embora os destinos nacionais sejam os mais procurados pelos brasileiros, em 2026 houve um aumento de 9% nas buscas por voos internacionais em comparação ao ano passado”, afirmou Carolina Montenegro, Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

“Ainda que Londres lidere o ranking de preferência, Paris ganhou destaque no levantamento, com redução de 15% no preço de hospedagem em comparação a 2025, sendo o destino perfeito para quem busca aproveitar o clima mágico de inverno neste período”, completou.

Confira o ranking dos 10 destinos internacionais com maior aumento nas buscas para voar: