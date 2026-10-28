Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO

QUERIDINHO DAS FESTAS

Salvador é o segundo destino mais buscado para as festas de fim de ano

Capital baiana entrou na rota dos turistas para celebrações de Natal e Ano Novo

Franciely Gomes
Por
Salvador tem entrado na rota dos turistas de todo o mundo
Salvador tem entrado na rota dos turistas de todo o mundo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Salvador se tornou a segunda cidade mais buscada do Brasil durante as festas de fim de ano. Perdendo apenas para Recife, a capital baiana é uma das primeiras opções dos turistas que desejam aproveitar o Natal e o Ano Novo em um local diferente.

Os dados foram divulgados no novo relatório do KAYAK, Viagem de Natal e Ano Novo 2026. Os números apontam que as cidades litorâneas são as preferidas dos viajantes, colocando Maceió, Rio de Janeiro e Fortaleza para completar o Top 5 brasileiro.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dentre as datas mais econômicas para viagens estão o dia 30 de dezembro, com números de 39% em voos nacionais e 27% em voos internacionais. Já para hospedagens, a melhor data é 20 de dezembro para viagens nacionais e 21 de dezembro para as internacionais, com economia de 40% e 31%, respectivamente.

Quais os destinos mais baratos?

O relatório do KAYAK também conta com opções de destinos com voos domésticos mais baratos, colocando no topo as cidades menos praianas, porém com opções de festas durante a noite.

Confira a lista:

  1. Brasília – R$ 964
  2. Vitória – R$ 996
  3. Belo Horizonte – R$ 1.001
  4. Rio de Janeiro – R$ 1.043
  5. Goiânia – R$ 1.158
  6. Curitiba – R$ 1.190
  7. Cuiabá – R$ 1.246
  8. Porto Alegre – R$ 1.285
  9. São Paulo – R$ 1.307
  10. Foz do Iguaçu – R$ 1.422

Viagens internacionais também aumentaram entre brasileiros

Além das opções de viagens pelo próprio país, as agências registraram um aumento na procura de voos internacionais por brasileiros durante as férias de fim de ano. Londres, no Reino Unidos, lidera a preferência de turistas de todo o mundo, mas Paris, na França, também ganha destaque.

Leia Também:

PARAÍSO SECRETO

'Saara do Nordeste' esconde paraíso secreto com dunas gigantes
'Saara do Nordeste' esconde paraíso secreto com dunas gigantes imagem

ZONA PET

Tubarões são capturados em litoral de famoso paraíso do Nordeste
Tubarões são capturados em litoral de famoso paraíso do Nordeste imagem

PRÊMIO INTERNACIONAL

Segunda melhor praia do Nordeste ganha selo internacional
Segunda melhor praia do Nordeste ganha selo internacional imagem

“Embora os destinos nacionais sejam os mais procurados pelos brasileiros, em 2026 houve um aumento de 9% nas buscas por voos internacionais em comparação ao ano passado”, afirmou Carolina Montenegro, Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

“Ainda que Londres lidere o ranking de preferência, Paris ganhou destaque no levantamento, com redução de 15% no preço de hospedagem em comparação a 2025, sendo o destino perfeito para quem busca aproveitar o clima mágico de inverno neste período”, completou.

Confira o ranking dos 10 destinos internacionais com maior aumento nas buscas para voar:

  1. Londres – R$ 6.594
  2. Foz do Iguaçu – R$ 1.422
  3. Nova York – R$ 5.855
  4. Santiago – R$ 2.198
  5. Paris – R$ 6.698
  6. Buenos Aires – R$ 2.354
  7. Miami – R$ 4.855
  8. Rio de Janeiro – R$ 1.043
  9. Roma – R$ 6.533
  10. Cancún – R$ 4.399
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

festas de fim de ano Salvador Turismo

Relacionadas

Mais lidas