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Tubarões são capturados em litoral de famoso paraíso do Nordeste

Iniciativa integra um projeto de monitoramento científico

Agatha Victoria Reis
Por
Tubarões encontrados em Recife
Tubarões encontrados em Recife - Foto: Reprodução| Freepik

Cerca de cinco tubarões foram encontrados e capturados próximo a costa do Recife, nos arredores do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, nesta última sexta-feira, 23. A iniciativa integra um projeto de monitoramento científico retomado pelo Governo de Pernambuco após 11 anos de interrupção.

Com a nova fase da operação, oito animais já foram capturados na Região Metropolitana do Recife, de acordo com informações publicadas no Jornal do Commercio.

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Quais tubarões foram capturados?

Durante a operação, foram capturados dois tubarões-tigre (Galeocerdo cuvier). Um dos animais é uma fêmea jovem, com 160 centímetros de comprimento. Enquanto o outro desvencilhou-se do anzol antes de passar pelos procedimentos de medicação e implantação do microchip.

Além deles, também foram recolhidos três tubarões-flamengo (Carcharhinus acronotus), todos fêmeas, com comprimentos de 103, 108 e 114 centímetros.

De acordo com Paulo Oliveira, coordenador do Projeto Ecotuba e professor do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), os métodos contribuem na compreensão das características biológicas e fisiológicas dos animais.

Além da captura, os pesquisadores realizaram exames de ultrassom e coleta de amostras de sangue e muco para análises laboratoriais.

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Nordeste tubarão zona pet

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