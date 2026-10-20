SAÚDE PET
Seu pet engasgou e você não sabe o que fazer? Veja como agir
Engasgo pode ser causado por motivos comuns nos animais
O engasgo em cães é uma emergência silenciosa e mais comum do que se imagina, segundo especialistas. Sabendo que cada segundo importa, existem procedimentos de socorros que o tutor deve tomar imediatamente para salvar o seu cachorro.
O engasgo pode ser causado por motivos comuns, como ingestão muito rápida dos alimentos na hora das refeições e a destruição de brinquedos cujas partes podem acabar sendo engolidas pelo pet.
Nos cães, esses acidentes podem causar problemas graves na saúde, como pneumonia e perfuração de esôfago.
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O que fazer quando o cachorro engasgar?
Em vídeo publicado nas redes sociais, o médico veterinário, Dr. Rafael Bellucci, apresentou orientações sobre como realizar a manobra de Heimlich em cães que estejam engasgados e salvar os animais.
O procedimento recomendado pelo médico segue duas etapas principais:
- Primeira fase: posicionar o cão com a cabeça para baixo e aplicar cinco tapinhas firmes na região entre as escápulas.
- Segunda fase: caso o animal não desengasgue, deve-se realizar a manobra em "J". Isso envolve pressionar o abdômen do cão com força, empurrando para dentro, para cima e para frente, utilizando a gravidade a favor do socorrista.
Segundo o especialista, a eficácia da manobra depende da aplicação de uma força relativamente firme durante o movimento. O médico ainda alerta que o tutor não deve tentar retirar o objeto com as mãos, pois isso pode empurrá-lo ainda mais ou causar outras complicações.
Como diferenciar o engasgo x tosse em cães?
Para não confundir um engasgo real com outras condições, como tosse de canil, problemas cardíacos ou espirro reverso, os tutores devem observar a origem do sintoma, os movimentos do corpo e o som emitido pelo animal.
Quando um cão engasga, o estômago e a barriga se movem com intensidade, o pescoço permanece esticado para a frente e o animal fica com a boca aberta tentando expelir o alimento.
Durante o episódio, o animal pode não efetuar pouco ou nenhum ruído, pois a via aérea está obstruída. Entre os sinais de alerta que os tutores devem estar atentos estão:
- Salivação excessiva
- patas levando à boca
- gengivas ou língua arroxeadas (cianose)
- desespero e desmaio.
No caso de tosse, os movimentos são constantes e focados no peito. Em um episódio de tosse, o cão pode terminar com uma ânsia de vômito e colocar para fora uma espuma branca ou um líquido.
Diferentemente do engasgo, o som da tosse é audível, seco e persistente. Geralmente vem acompanhado de histórico de contato com outros cães, excitação ou esforço físico.
Veja o vídeo: