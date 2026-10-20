Seu pet engasgou e você não sabe o que fazer? Veja como agir

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O engasgo em cães é uma emergência silenciosa e mais comum do que se imagina, segundo especialistas. Sabendo que cada segundo importa, existem procedimentos de socorros que o tutor deve tomar imediatamente para salvar o seu cachorro.

O engasgo pode ser causado por motivos comuns, como ingestão muito rápida dos alimentos na hora das refeições e a destruição de brinquedos cujas partes podem acabar sendo engolidas pelo pet.

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Nos cães, esses acidentes podem causar problemas graves na saúde, como pneumonia e perfuração de esôfago.

O que fazer quando o cachorro engasgar?

Em vídeo publicado nas redes sociais, o médico veterinário, Dr. Rafael Bellucci, apresentou orientações sobre como realizar a manobra de Heimlich em cães que estejam engasgados e salvar os animais.

O procedimento recomendado pelo médico segue duas etapas principais:

Primeira fase : posicionar o cão com a cabeça para baixo e aplicar cinco tapinhas firmes na região entre as escápulas.

: posicionar o cão com a cabeça para baixo e aplicar cinco tapinhas firmes na região entre as escápulas. Segunda fase: caso o animal não desengasgue, deve-se realizar a manobra em "J". Isso envolve pressionar o abdômen do cão com força, empurrando para dentro, para cima e para frente, utilizando a gravidade a favor do socorrista.

Segundo o especialista, a eficácia da manobra depende da aplicação de uma força relativamente firme durante o movimento. O médico ainda alerta que o tutor não deve tentar retirar o objeto com as mãos, pois isso pode empurrá-lo ainda mais ou causar outras complicações.

Como diferenciar o engasgo x tosse em cães?

Para não confundir um engasgo real com outras condições, como tosse de canil, problemas cardíacos ou espirro reverso, os tutores devem observar a origem do sintoma, os movimentos do corpo e o som emitido pelo animal.

Quando um cão engasga, o estômago e a barriga se movem com intensidade, o pescoço permanece esticado para a frente e o animal fica com a boca aberta tentando expelir o alimento.

Durante o episódio, o animal pode não efetuar pouco ou nenhum ruído, pois a via aérea está obstruída. Entre os sinais de alerta que os tutores devem estar atentos estão:

Salivação excessiva

patas levando à boca

gengivas ou língua arroxeadas (cianose)

desespero e desmaio.

No caso de tosse, os movimentos são constantes e focados no peito. Em um episódio de tosse, o cão pode terminar com uma ânsia de vômito e colocar para fora uma espuma branca ou um líquido.

Diferentemente do engasgo, o som da tosse é audível, seco e persistente. Geralmente vem acompanhado de histórico de contato com outros cães, excitação ou esforço físico.

Veja o vídeo: