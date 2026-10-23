Mito secular no Halloween acende sinal vermelho para tutores de gatos pretos

A chegada do Halloween reacende a estética das abóboras, bruxas e cenários sombrios, mas traz também um alerta para tutores e veterinários: a persistência de mitos sobre gatos pretos e a negligência silenciosa que afeta os felinos.

Durante o Dia das Bruxas, a relação fictícia entre o gato e os mitos não devem ser motivo para gerar preconceito e maus-tratos com o animal. De acordo com a médica veterinária Lorenna Medeiros, da Universidade Salvador (UNIFACS), “a pelagem não determina o temperamento, a saúde ou o comportamento de um animal”.

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A data também abre espaço para discutir a negligência que afeta os felinos, que muitas vezes são vítimas da falsa ideia de que são animais totalmente independentes e dispensam cuidados frequentes.

Mito da “independência felina”

Diferentemente dos cães, os gatos ganharam a fama de serem autossuficientes e desapegados. No entanto, a médica reforça que a independência do gato é apenas uma característica de sua personalidade e origem evolutiva, não uma ausência de necessidades afetivas ou de cuidados.

Apesar dos mitos sobre os gatos pretos, a especialista afirma que é importante “entender que independência não significa que o gato não precise de atenção”.

“Os felinos necessitam de cuidados preventivos, acompanhamento veterinário e um ambiente que favoreça seu bem-estar físico e emocional. Observar mudanças de comportamento é fundamental para identificar precocemente possíveis problemas de saúde”, afirmou a médica.

Os animais podem esconder sinais de dor e desconforto. Entre os sinais que os tutores devem observar nos felinos estão as mudanças no apetite, no consumo de água, na disposição, na urina, nas fezes ou nos hábitos de higiene.

Para isso, a médica indica cuidados essenciais com os felinos, sendo eles:

Vacinação e o controle de parasitas em dia;

Oferecer alimentação adequada à idade e às condições de saúde do animal;

Higienizar regularmente a caixa de areia e disponibilizar brinquedos, arranhadores, esconderijos e locais elevados.

Gatos pretos dão azar?

O mito sobre os gatos pretos se conecta a antigas celebrações celtas de 31 de outubro, que marcavam o fim da colheita e o início do inverno, momento em que se acreditava que os espíritos dos mortos retornavam à Terra.

Durante a Idade Média e o auge da caça às bruxas, a imagem de mulheres isoladas ou praticantes de magia vivendo com gatos pretos levou à demonização dessas figuras. Acreditava-se que os gatos pretos eram ajudantes das bruxas, conhecidos como espíritos "familiares" ou protetores, ou até mesmo bruxas disfarçadas.

Além disso, a cor escura da pelagem, os olhos brilhantes no escuro e os hábitos de caça noturna reforçavam o ar de mistério e a ligação com o sobrenatural. A partir dessa relação com a feitiçaria e o ocultismo, fortaleceu-se o mito popular de que cruzar com um gato preto trazia infortúnio ou má sorte.

No entanto, enquanto a Europa medieval construía essa visão negativa, outras culturas encaravam o gato preto de forma totalmente oposta; na cultura japonesa e na escocesa, por exemplo, ele é considerado um símbolo de sorte, prosperidade e proteção.