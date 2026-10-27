PARAÍSO SECRETO
'Saara do Nordeste' esconde paraíso secreto com dunas gigantes
Município conta com passeios de buggy para conhecer paredões de areia
Clima de deserto e paredões de areia marcam a paisagem de Genipabu, no município de Extremoz, Rio Grande do Norte. Conhecido como “Saara do Nordeste”, devido a sua quantidade de dunas que tem formato modificado com os ventos, a cidade atrai turistas de todo o país.
O destino também possui uma peculiaridade com relação a lagoa que cerca as dunas. Abastecida pelas águas que brotam do aquífero Dunas, reserva subterrânea acumulada sob a areia, ela muda de formato de acordo com a intensidade dos ventos.
No entanto, a principal atração de Genipabu são os passeios de buggy pelas dunas. A exploração dos bancos de areia oferecem uma experiência única para os turistas, com sensação de exploração do deserto.
Quais praias e lagoas explorar na região?
Com opções que variam entre água doce, água salgada e manguezal, Genipabu possui diversas praias e lagoas a serem exploradas. A maioria delas conta com um mar calmo, perfeito para descansar ou curtir com a família.
São elas:
- Praia de Genipabu
- Lagoa de Genipabu
- Lagoa de Pitangui
- Praia Barra do Rio
Passeio de dromedário já foi atração principal
Além dos passeios de buggys, Genipabu oferecia uma outra opção de exploração das dunas. Até 2024, turistas podiam realizar passeios em cima de dromedários, animais que se assemelham aos camelos.
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Vindos diretamente do Marrocos, os animais realizavam um percurso de cerca de 20 minutos pelas dunas e pela costa, com direito a turbante para as fotos. Porém sua circulação foi encerrada devido a baixa procura após a pandemia causada pela Covid-19.
A atração durou 26 anos e ganhou força com a aparição do município em novelas famosas, como Cambalacho (1986), Flor do Caribe (2013) e O Clone (2001), quando a areia potiguar simulou o deserto do Marrocos.
Atualmente, os animais estão alocados em uma Fazenda Santuário, no Tocantins. O local segue preservado pela Área de Proteção Ambiental Jenipabu, com 1.881 hectares de dunas, Mata Atlântica, manguezal e lagoas geridas pelo IDEMA.
Como chegar a Genipabu?
O caminho mais usado para chegar a Genipabu é através do cruzamento do Rio Potengi pela Ponte Newton Navarro, seguindo pelas rodovias RN-303 ou RN-304 até a vila, saindo de Natal, capital do Rio Grando do Norte.