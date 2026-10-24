TURISMO
Vilarejo no Nordeste vira refúgio internacional de águas cristalinas
Local recebe turistas de todas as partes do mundo anualmente
Os turistas transformaram Pipa em um verdadeiro refúgio internacional. Pertencente ao município de Tibau do Sul, a cerca de 85 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o vilarejo tem atraído visitantes de todo o mundo durante as altas e baixas temporadas.
Além das águas cristalinas, o destino encanta com suas falésias em constante transformação, que modificam a paisagem com tons avermelhados e alaranjados, podendo atingir alturas de até 40 metros.
O local ainda conta com trechos preservados da Mata Atlântica e aparições frequentes de golfinhos, também chamados de boto-cinza, que surgem perto da costa e atraem os visitantes.
O que fazer em Pipa?
Dentre as principais praias que devem entrar no roteiro dos que visitam Pipa estão a Baía dos Golfinhos, a Praia do Madeiro e a Praia do Amor. No entanto, o Chapadão e o Santuário Ecológico de Pipa merecem um momento de contemplação.
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A vila ainda conta com opções de passeio de barco, lancha, buggy, jipe ou quadriciclo, para quem deseja explorar as dunas, falésias e praias vizinhas como Sibaúma e Barra do Cunhaú.
A vida noturna é agitada no Centrinho, na Avenida Baía dos Golfinhos, na Vila Mangueira e Rua do Céu, que concentram lojas, cafés e restaurantes variados, ideais para fotos, drinks e jantares.
Turismo move Pipa
A economia da região depende diretamente do turismo, que movimenta pousadas, hotéis, restaurantes, atividades e comércios durante as altas temporadas, que acontecem nos meses de dezembro a fevereiro, além de feriados prolongados e das férias escolares de julho.