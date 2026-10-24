Vilarejo no Nordeste vira refúgio internacional de águas cristalinas

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Os turistas transformaram Pipa em um verdadeiro refúgio internacional. Pertencente ao município de Tibau do Sul, a cerca de 85 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o vilarejo tem atraído visitantes de todo o mundo durante as altas e baixas temporadas.

Além das águas cristalinas, o destino encanta com suas falésias em constante transformação, que modificam a paisagem com tons avermelhados e alaranjados, podendo atingir alturas de até 40 metros.

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O local ainda conta com trechos preservados da Mata Atlântica e aparições frequentes de golfinhos, também chamados de boto-cinza, que surgem perto da costa e atraem os visitantes.

O que fazer em Pipa?

Dentre as principais praias que devem entrar no roteiro dos que visitam Pipa estão a Baía dos Golfinhos, a Praia do Madeiro e a Praia do Amor. No entanto, o Chapadão e o Santuário Ecológico de Pipa merecem um momento de contemplação.

A vila ainda conta com opções de passeio de barco, lancha, buggy, jipe ou quadriciclo, para quem deseja explorar as dunas, falésias e praias vizinhas como Sibaúma e Barra do Cunhaú.

A vida noturna é agitada no Centrinho, na Avenida Baía dos Golfinhos, na Vila Mangueira e Rua do Céu, que concentram lojas, cafés e restaurantes variados, ideais para fotos, drinks e jantares.

Turismo move Pipa

A economia da região depende diretamente do turismo, que movimenta pousadas, hotéis, restaurantes, atividades e comércios durante as altas temporadas, que acontecem nos meses de dezembro a fevereiro, além de feriados prolongados e das férias escolares de julho.