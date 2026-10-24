Melhor que a Disney? Parque brasileiro anuncia montanha-russa temática de R$ 450 milhões

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Uma montanha-russa avaliada em R$ 450 milhões promete elevar a adrenalina dos visitantes do Beto Carrero World, em Santa Catarina. Inspirada no universo de Bob Esponja, a atração terá 1,4 quilômetro de percurso e 18 momentos em que os passageiros poderão sentir a sensação de sair do assento, conhecida como “frio na barriga”.

O brinquedo faz parte da nova área temática dedicada à Fenda do Biquíni, cidade fictícia onde vivem Bob Esponja e seus amigos. O espaço tem previsão de inauguração em 2028 e integra um pacote de investimentos de R$ 2 bilhões anunciado pelo parque.

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Montanha-russa terá lançamentos para frente e para trás

A nova atração combinará velocidade, mudanças rápidas de direção e efeitos imersivos. Segundo as informações divulgadas, o percurso terá pouco mais de três minutos de duração, com trechos de maior intensidade e experiências voltadas a diferentes faixas etárias.

O projeto é assinado pela Intamin Amusement Rides, fabricante de atrações radicais sediada em Liechtenstein. A empresa prevê a utilização de tecnologias que prometem diferenciar o brinquedo de outras montanhas-russas da região.

Entre as novidades está o sistema Fast Switch, que permite mudanças rápidas no trajeto dos trilhos. Segundo a fabricante, será a primeira instalação dessa tecnologia da empresa na América Latina.

área temática será inspirada na Fenda do Biquíni - Foto: Divulgação

Atração terá assentos em dois níveis



Outro diferencial será a configuração dos assentos em dois níveis de altura, com passageiros posicionados lado a lado em diferentes alturas. A estrutura também contará com uma estação de embarque dupla.

De acordo com a fabricante, a operação poderá utilizar até cinco trens simultaneamente.

O presidente do Beto Carrero World, Alex Murad, afirmou que o projeto busca atender famílias sem abrir mão de trechos mais intensos.

“É uma área de uma imersão inacreditável. É um projeto absurdo mesmo. E a gente está muito contente de conseguir trazer isso para o Brasil”, declarou o CEO.

área temática será inspirada na Fenda do Biquíni - Foto: Divulgação

Área do Bob Esponja deve abrir em 2028



A nova área temática será inspirada na Fenda do Biquíni e contará com personagens conhecidos da animação, como Patrick Estrela, Lula Molusco, Sandy e Seu Sirigueijo.

A inauguração está prevista para 2028. O espaço integra o plano de expansão de R$ 2 bilhões do parque, que pretende ampliar as opções de entretenimento e a estrutura oferecida aos visitantes.

Parque também planeja complexo hoteleiro



Além das novas atrações, o Beto Carrero World trabalha na implantação de um complexo hoteleiro anexo ao parque. O projeto prevê três hotéis com 200 apartamentos cada.

A direção também pretende convidar outras redes hoteleiras para integrar a iniciativa, com o objetivo de ampliar a oferta de hospedagem em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Duas atrações já encerraram as atividades

A expansão também marca o fim de atrações tradicionais do parque. O Raskapuska e o Betinho Carrero 2D encerraram definitivamente as atividades na última segunda-feira, 19, após mais de 15 anos de funcionamento.

A saída dos brinquedos abriu espaço para a implantação da nova área temática inspirada no universo de Bob Esponja.