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Praia da Bahia supera destinos famosos e conquista topo de ranking
Destino conquistou terceiro lugar na categoria Praia do Nordeste
Taipu de Fora se tornou um dos destinos de praias mais buscados por turistas no Nordeste. Localizado na Península de Maraú, no sul da Bahia, o local desbancou outros pólos turísticos brasileiros e conquistou o terceiro lugar na categoria Praia do Nordeste da premiação nacional ‘O Melhor do Turismo Brasileiro’ em 2026.
A informação foi revelada pela Secretaria de Turismo da Bahia, exaltando a importância da classificação da praia para o estado. O prêmio teve 25 categorias, distribuídas entre destinos, serviços e infraestrutura de todo o Brasil.
A Bahia também ficou em primeiro lugar na categoria Hotelaria Resort, com o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, e a terceira colocação Ecoturismo, com a Chapada Diamantina.
O que destaca Taipu das outras praias?
O principal diferencial de Taipu de Fora muda é a mudança da paisagem com a maré baixa. Quando o mar recua, são reveladas piscinas naturais de águas transparentes entre recifes, além de um polo de preservação marinha.
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A depender do horário, o turista pode encontrar uma paisagem completamente diferente. Por isso, é importante sempre verificar a tábua de marés e garantir uma experiência completa de acordo com a disposição do mar.
O que fazer em Taipu de Fora
Além de contemplar a praia, os turistas que desejam visitar Taipu de Fora podem desfrutar de diversas atividades na região. Dentre elas, mergulhos guiados para observar os recifes de corais, que podem ser diurnos e noturnos.
Além de passeios de quadriciclo, de bicicleta ou de lancha pela Baía de Camamu, a fim de explorar as ilhas da região, como a Ilha da Pedra Furada, Ilha do Goió e o povoado do Sapinho.