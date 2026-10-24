Praia da Bahia supera destinos famosos e conquista topo de ranking

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Taipu de Fora se tornou um dos destinos de praias mais buscados por turistas no Nordeste. Localizado na Península de Maraú, no sul da Bahia, o local desbancou outros pólos turísticos brasileiros e conquistou o terceiro lugar na categoria Praia do Nordeste da premiação nacional ‘O Melhor do Turismo Brasileiro’ em 2026.

A informação foi revelada pela Secretaria de Turismo da Bahia, exaltando a importância da classificação da praia para o estado. O prêmio teve 25 categorias, distribuídas entre destinos, serviços e infraestrutura de todo o Brasil.

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A Bahia também ficou em primeiro lugar na categoria Hotelaria Resort, com o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, e a terceira colocação Ecoturismo, com a Chapada Diamantina.

O que destaca Taipu das outras praias?

O principal diferencial de Taipu de Fora muda é a mudança da paisagem com a maré baixa. Quando o mar recua, são reveladas piscinas naturais de águas transparentes entre recifes, além de um polo de preservação marinha.

A depender do horário, o turista pode encontrar uma paisagem completamente diferente. Por isso, é importante sempre verificar a tábua de marés e garantir uma experiência completa de acordo com a disposição do mar.

O que fazer em Taipu de Fora

Além de contemplar a praia, os turistas que desejam visitar Taipu de Fora podem desfrutar de diversas atividades na região. Dentre elas, mergulhos guiados para observar os recifes de corais, que podem ser diurnos e noturnos.

Além de passeios de quadriciclo, de bicicleta ou de lancha pela Baía de Camamu, a fim de explorar as ilhas da região, como a Ilha da Pedra Furada, Ilha do Goió e o povoado do Sapinho.