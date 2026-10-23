Paraíso baiano surpreende com cachoeiras que flutuam na Bahia

Localizada no interior da Bahia, a cerca de 400 quilômetros de Salvador, a Chapada Diamantina chama a atenção pela diversidade de paisagens naturais. A região reúne montanhas, cânions, vales, grutas e cachoeiras que atraem turistas em busca de aventura, trilhas e experiências em meio à natureza.



Entre os principais pontos de acesso está a cidade de Lençóis, conhecida pelo casario colorido e pelas ruas de pedra que preservam parte da história do estado.

Parque Nacional protege riquezas naturais

Criado em 1985, o Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma unidade de conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



Com mais de 152 mil hectares, o parque protege paisagens naturais e uma biodiversidade que inclui espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira.

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A região oferece opções para diferentes perfis de visitantes, desde caminhadas mais leves até travessias que exigem preparo físico e vários dias de percurso. A combinação de montanhas, vegetação e cursos d’água faz da Chapada um dos destinos de ecoturismo mais conhecidos do Brasil.





Lençóis guarda história do ciclo dos diamantes

Além das belezas naturais, a Chapada Diamantina também preserva um importante patrimônio histórico. Lençóis teve seu conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1973.



O centro histórico reúne construções que remetem ao século XIX, período em que a exploração de diamantes impulsionou a economia local.

As fachadas coloridas, os sobrados antigos e as ladeiras de pedra ajudam a contar a história do auge da atividade diamantífera na região. Atualmente, a cidade funciona como uma das principais bases para quem deseja explorar trilhas, cachoeiras e outros atrativos naturais da Chapada.

Seis atrações para conhecer na Chapada Diamantina

Cachoeira da Fumaça: com uma queda de aproximadamente 380 metros, é um dos cartões-postais da região. A força do vento dispersa a água antes que ela alcance o fundo do vale, criando o efeito que inspirou seu nome.

Poço Encantado: uma gruta conhecida pelo lago subterrâneo de águas cristalinas, que ganha destaque quando a luz do sol atravessa uma abertura na rocha.

Morro do Pai Inácio:um dos mirantes mais famosos da Chapada, com vista panorâmica das montanhas e dos vales ao redor.

Vale do Pati: destino procurado por praticantes de trekking, reúne trilhas longas, cânions, montanhas e pequenas comunidades em meio à natureza.

Gruta da Lapa Doce: caverna com grandes salões e formações rochosas que atraem visitantes interessados em espeleologia e turismo de natureza.

Cachoeira do Buracão: conhecida pelos paredões rochosos que cercam a queda d’água e pelo poço formado entre as estruturas naturais.

Com atrações que combinam aventura, história e paisagens impressionantes, a Chapada Diamantina oferece roteiros para diferentes estilos de viagem.



Antes de visitar os atrativos, é importante verificar as condições das trilhas, as regras de acesso e a necessidade de acompanhamento de guias locais.