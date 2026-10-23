Turistas terão que pagar R$ 145,80 por dia para entrar em ‘Caribe brasileiro’

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Turistas que viajarem para Guarujá, no litoral de São Paulo, poderão pagar até R$ 145,80 por dia para permanecer na cidade. A cobrança faz parte da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), prevista para começar em 2027, conforme anunciou a prefeitura nesta sexta-feira, 23.

Segundo a administração municipal, os estudos técnicos preliminares já foram concluídos. A próxima etapa será a abertura de uma licitação para contratar a concessionária responsável pela operação do sistema. O edital deve ser publicado ainda neste ano, mas a data exata para o início da cobrança não foi definida.

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Veja quanto cada veículo vai pagar

A taxa foi aprovada pela Câmara Municipal no fim de 2025 e será cobrada por diária de permanência, conforme a categoria do veículo. O limite será de 15 diárias por veículo a cada mês.

Os valores são calculados com base na Unidade Fiscal de Guarujá (UFG), que corresponde a R$ 4,86 em 2026. Confira as tarifas previstas:

Motocicletas: R$ 7,29 por dia;

R$ 7,29 por dia; Veículos de passeio com até oito lugares: R$ 19,44 por dia;

R$ 19,44 por dia; Vans, utilitários e picapes: R$ 38,88 por dia;

R$ 38,88 por dia; Micro-ônibus: R$ 97,20 por dia;

R$ 97,20 por dia; Ônibus e caminhões: R$ 145,80 por dia.

Como os valores são vinculados à UFG, eles podem mudar com a atualização anual da unidade fiscal.

Quem terá direito à isenção?



Moradores de Guarujá poderão cadastrar até quatro veículos emplacados no município por residência para obter a isenção da taxa.

Já os proprietários de imóveis na cidade que residem em outros municípios terão direito a cadastrar até dois carros para não pagar a cobrança.

De acordo com a prefeitura, a arrecadação deverá contribuir para a contratação de monitores ambientais, a limpeza dos pontos turísticos e o combate ao turismo predatório.

Guarujá prevê cobrar taxa ambiental de turistas a partir de 2027 - Foto: Prefeitura de Guarujá

Outras cidades do litoral também cobram taxa



Guarujá não será a única cidade do litoral paulista a adotar a cobrança. Ubatuba e Ilhabela já possuem sistemas de Taxa de Preservação Ambiental.

Em Ubatuba, a TPA está em vigor desde fevereiro de 2023. Atualmente, veículos de pequeno porte pagam R$ 13,86 por diária. No fim de setembro, a prefeitura encaminhou uma proposta de atualização dos valores que pode elevar a tarifa para R$ 25, com reajustes proporcionais para as demais categorias.

Em Ilhabela, a cobrança foi retomada em março de 2026. Nesse município, os valores são fixos por entrada, independentemente do tempo de permanência, e variam de R$ 10 para motocicletas a R$ 140 para ônibus.