TURISMO
Turistas terão que pagar R$ 145,80 por dia para entrar em ‘Caribe brasileiro’
Taxa ambiental deve começar em 2027, mas ainda não há data definida
Turistas que viajarem para Guarujá, no litoral de São Paulo, poderão pagar até R$ 145,80 por dia para permanecer na cidade. A cobrança faz parte da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), prevista para começar em 2027, conforme anunciou a prefeitura nesta sexta-feira, 23.
Segundo a administração municipal, os estudos técnicos preliminares já foram concluídos. A próxima etapa será a abertura de uma licitação para contratar a concessionária responsável pela operação do sistema. O edital deve ser publicado ainda neste ano, mas a data exata para o início da cobrança não foi definida.
Veja quanto cada veículo vai pagar
A taxa foi aprovada pela Câmara Municipal no fim de 2025 e será cobrada por diária de permanência, conforme a categoria do veículo. O limite será de 15 diárias por veículo a cada mês.
Os valores são calculados com base na Unidade Fiscal de Guarujá (UFG), que corresponde a R$ 4,86 em 2026. Confira as tarifas previstas:
- Motocicletas: R$ 7,29 por dia;
- Veículos de passeio com até oito lugares: R$ 19,44 por dia;
- Vans, utilitários e picapes: R$ 38,88 por dia;
- Micro-ônibus: R$ 97,20 por dia;
- Ônibus e caminhões: R$ 145,80 por dia.
Como os valores são vinculados à UFG, eles podem mudar com a atualização anual da unidade fiscal.
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Quem terá direito à isenção?
Moradores de Guarujá poderão cadastrar até quatro veículos emplacados no município por residência para obter a isenção da taxa.
Já os proprietários de imóveis na cidade que residem em outros municípios terão direito a cadastrar até dois carros para não pagar a cobrança.
De acordo com a prefeitura, a arrecadação deverá contribuir para a contratação de monitores ambientais, a limpeza dos pontos turísticos e o combate ao turismo predatório.
Outras cidades do litoral também cobram taxa
Guarujá não será a única cidade do litoral paulista a adotar a cobrança. Ubatuba e Ilhabela já possuem sistemas de Taxa de Preservação Ambiental.
Em Ubatuba, a TPA está em vigor desde fevereiro de 2023. Atualmente, veículos de pequeno porte pagam R$ 13,86 por diária. No fim de setembro, a prefeitura encaminhou uma proposta de atualização dos valores que pode elevar a tarifa para R$ 25, com reajustes proporcionais para as demais categorias.
Em Ilhabela, a cobrança foi retomada em março de 2026. Nesse município, os valores são fixos por entrada, independentemente do tempo de permanência, e variam de R$ 10 para motocicletas a R$ 140 para ônibus.