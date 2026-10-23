Bahia negocia novos voos internacionais com gigantes da aviação mundial

Siga o A TARDE no Google

A Bahia participou de uma rodada internacional de negócios para ampliar sua conexão aérea com outros países. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), esteve no Routes World 2026, encerrado nesta sexta-feira, 23, em Frankfurt, na Alemanha, com reuniões voltadas à atração de novos voos para o estado.

Realizado no espaço Messe, o evento teve três dias de programação e reuniu representantes de cerca de 230 companhias aéreas e de 110 países.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gigantes da aviação foram procuradas

Durante o encontro, a Setur-BA conversou com dirigentes de companhias internacionais, incluindo Emirates Airlines, Iberia, Air France, Lufthansa e Air China.

Avião da Air France - Foto: ANWAR AMRO / AFP

Nas reuniões, os representantes baianos apresentaram os atrativos do estado para o mercado internacional, com destaque para ainfraestrutura aeroportuária, os incentivos disponíveis, a rede hoteleira e as experiências turísticas oferecidas aos visitantes estrangeiros.

Atualmente, a Bahia conta com voos diretos para países da América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, além do Panamá, na América Central, e de Portugal, Espanha e França, na Europa. O estado também dispõe de conexões para destinos da América do Norte, Ásia e África.

Avião decolando - Foto: Photo by Wagner Assis/Cedro Phot

Governo da Bahia busca ampliar malha aérea

A participação no Routes World faz parte das iniciativas do governo baiano para atrair novas rotas e fortalecer a conectividade aérea do estado. O trabalho é realizado em parceria com companhias de aviação e os aeroportos internacionais de Salvador e Porto Seguro.

Aeroporto de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

De acordo com o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho, o evento permite apresentar o potencial turístico da Bahia diretamente aos responsáveis pelas decisões das empresas aéreas.

“A participação da Bahia no evento é uma das ações estratégicas para ampliar a sua malha aérea, porque ficamos diante dos principais tomadores de decisões da aviação mundial. É um momento ímpar, em que mostramos o potencial do destino para receber novas rotas, neste mercado tão competitivo. Os contatos foram positivos, e vamos dar continuidade às conversas, que sempre são cercadas pelo sigilo comercial”, explicou.

As conversas iniciadas durante o encontro devem continuar após o evento, embora os detalhes das negociações sejam mantidos sob sigilo comercial.