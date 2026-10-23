PROCURA MUNDIAL
Paraíso do Nordeste vira um dos destinos mais procurados do mundo
Cidade é um dos destinos turísticos mais cobiçados por turistas
As águas cristalinas de Maceió tem encantado turistas de todo o mundo. O paraíso do Nordeste foi eleito como um dos destinos mais cobiçados do planeta em uma premiação realizada pela agência de viagens Decolar.
Capital do Alagoas, a cidade conquistou o primeiro lugar no ranking da região Nordeste, a 4ª posição na tabela nacional e a 11ª na mundial, em 2025. Isso projeta o local para o radar dos melhores operadores de turismo do mundo.
Os primeiros lugares do ranking mundial ficaram com Buenos Aires, na Argentina, e Cancún, no México. Já os destinos mais procurados do Brasil são Rio de Janeiro e Porto de Galinhas.
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O que fazer em Maceió?
Reduto de piscinas naturais com águas cristalinas, Maceió conta com uma variedade de atividades para turistas. Dentre elas, as praias Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca e outras ao redor.
Além das praias, a cidade também oferece passeios de jangada até as piscinas naturais de Pajuçara, mergulhos para ver as belezas naturais de perto e opções de jantar na Jatiúca ou no Bairro Histórico do Jaraguá.