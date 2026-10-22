Vai viajar? Veja quais destinos despertam o interesse dos brasileiros

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De acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), entre janeiro e agosto de 2026 foram contabilizados 88,6 milhões de passageiros, crescimento de 4,7% na comparação anual. Os dados foram produzidos com base no mercado doméstico e internacional.

As viagens internacionais têm ganhado mais espaço, mas o preço continua sendo um dos pontos que pesam nessa escolha. Os voos internacionais registraram 20,6 milhões de passageiros no Brasil, alta de 7,6% em comparação com o mesmo período de 2025.

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Estes resultados indicam expansão da movimentação aérea, mas não significa, por si só, que todos os brasileiros estejam viajando mais ou ampliando os gastos com turismo.

Na hora de definir o roteiro, fatores como passagens, hospedagem, alimentação, transporte e tempo disponível ajudam a determinar a escolha. Enquanto praias e destinos de natureza seguem entre as preferências nacionais, cidades urbanas, regiões de serra e viagens internacionais também disputam a atenção dos turistas.

Quais destinos estão entre os mais procurados pelos brasileiros?

O Nordeste continua em evidência quando o assunto é turismo nacional. Uma pesquisa divulgada em setembro de 2025 pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, apontou os destinos que mais despertam o interesse dos brasileiros; veja:

Fernando de Noronha (PE);

Porto de Galinhas (PE);

Lençóis Maranhenses (MA);

Salvador (BA);

Maragogi (AL).

Nas viagens voltadas à cultura, à gastronomia e ao entretenimento São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, Campos do Jordão e Fortaleza estiveram entre os destinos nacionais mais pesquisados na Booking.com, principalmente nas férias de julho.

O levantamento considerou buscas por hospedagem feitas entre 1º de maio e 16 de junho de 2026. Os resultados refletem o interesse dos usuários da plataforma e ajudam a identificar tendências.

Por que as viagens para o exterior ficaram mais atraentes?

A movimentação de passageiros em voos internacionais cresceu mais do que a registrada no conjunto do transporte aéreo brasileiro. O avanço de 7,6% nos oito primeiros meses de 2026, segundo a Anac, mostra o aumento do fluxo nos aeroportos em conexões com outros países.

O indicador, porém, inclui passageiros em voos internacionais e não corresponde exclusivamente ao número de brasileiros que viajaram para o exterior. Ainda assim, oferece uma dimensão da atividade aérea internacional ligada ao país.

Na escolha de uma viagem fora do Brasil, o custo total costuma ser mais importante do que o valor da passagem isoladamente. Despesas com hospedagem, alimentação, transporte local, atrações turísticas e variações cambiais podem alterar consideravelmente o orçamento.

Países da América do Sul aparecem como alternativas para quem busca uma experiência internacional com deslocamentos relativamente curtos.

Como economizar sem abrir mão de viajar?

O orçamento tem influenciado a maneira como os turistas organizam as férias. Uma pesquisa divulgada pelo portal Melhores Destinos em setembro de 2026 identificou estratégias como:

Aproveitar promoções;

Utilizar milhas;

Escolher locais mais econômicos;

Reduzir o número de dias fora de casa.

O levantamento ouviu 500 adultos conectados à internet, de todas as regiões brasileiras.

Outra possibilidade para diminuir os gastos é viajar durante a baixa temporada. Fora das férias escolares e dos feriados mais concorridos, o turista pode encontrar tarifas aéreas e diárias de hospedagem mais acessíveis, a depender da procura e das características do destino.

A organização também envolve:

Comparar datas;

Acompanhar os preços das passagens;

Avaliar a localização da hospedagem;

Calcular as despesas previstas durante a estadia.

Essas decisões ajudam a dimensionar o custo real da viagem antes da contratação dos serviços.