Gol vai suspender voos em Salvador e outros destinos; confira destinos afetados

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A Gol Linhas Aéreas confirmou a suspensão de pelo menos 14 rotas nacionais e internacionais a partir de fevereiro de 2027, devido à alta do preço do querosene de aviação (QAV). A decisão afeta destinos turísticos brasileiros e internacionais, incluindo cidades dos Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e República Dominicana.

Entre as ligações que deixarão de ser operadas estão três rotas com origem ou destino em Salvador, na Bahia. A capital baiana perderá as conexões diretas com Aracaju, em Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, e Petrolina, em Pernambuco.

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O anúncio foi confirmado nesta quarta-feira, 14,e faz parte de uma reestruturação da malha aérea da companhia, que busca reduzir os impactos financeiros provocados pelo encarecimento do combustível.

Segundo a Gol, o preço do querosene de aviação dobrou em meio aos conflitos envolvendo o Irã. Atualmente, o combustível representa cerca de 40% dos custos operacionais da empresa.

Confira as rotas internacionais que serão suspensas

Ao todo, seis ligações internacionais estão entre as operações afetadas:

Brasília (DF) – Miami, Estados Unidos;

Belém (PA) – Miami, Estados Unidos;

Brasília (DF) – Orlando, Estados Unidos;

Rio de Janeiro (RJ) – Montevidéu, Uruguai;

Rio de Janeiro (RJ) – Assunção, Paraguai;

São Paulo (Guarulhos) – Punta Cana, República Dominicana.

Além dessas mudanças, a Gol já havia anunciado o encerramento das operações que ligam Fortaleza a Orlando, nos Estados Unidos, e a Montevidéu, no Uruguai.

Quais voos nacionais serão suspensos?

Na malha doméstica, pelo menos oito ligações deixarão de ser operadas pela companhia a partir de fevereiro de 2027.

Confira a lista:

São Paulo (Congonhas) – Ribeirão Preto (SP);

São Paulo (Congonhas) – Palmas (TO);

Brasília (DF) – Goiânia (GO);

Salvador (BA) – Aracaju (SE);

Rio de Janeiro (Galeão) – Ilhéus (BA);

Goiânia (GO) – Cuiabá (MT);

Salvador (BA) – Campina Grande (PB);Petrolina (PE) – Salvador (BA).

Com as alterações, a Bahia será um dos estados impactados pela reestruturação, com três ligações envolvendo Salvador e uma rota entre o Rio de Janeiro e Ilhéus.

Por que a Gol está suspendendo os voos?

A companhia atribui a decisão à elevação dos custos operacionais, especialmente ao aumento do preço do querosene de aviação.

Em nota encaminhada ao Poder360, a empresa explicou que a revisão de sua malha aérea é uma prática constante no setor e não representa uma decisão direcionada a determinadas regiões.

"O planejamento de malha é um processo dinâmico e contínuo no setor de aviação comercial e ocorre rigorosamente de acordo com as necessidades da operação como um todo, sem qualquer distinção ou priorização regional por parte da companhia", informou.

A Gol também afirmou que pretende manter alternativas de deslocamento aos clientes por meio de voos com conexão e acordos com outras empresas aéreas.

Atualmente, a companhia possui mais de 60 parcerias comerciais nas modalidades codeshare e interline, que permitem integrar trechos operados por diferentes companhias.

O que acontece com quem já comprou passagem?

Passageiros com reservas em rotas afetadas devem acompanhar possíveis alterações e entrar em contato com os canais de atendimento da empresa.

Quem comprou passagens diretamente com a Gol pode solicitar informações sobre remarcação, crédito ou reembolso pela Central de Atendimento, no número 0300 115 2121, no Brasil, ou +55 11 3471 2973, no exterior.

Já os clientes que emitiram bilhetes utilizando milhas devem procurar a Smiles. Passageiros que adquiriram passagens por meio de agências de viagens podem buscar atendimento com a empresa responsável pela venda.

A companhia não informou se as rotas suspensas voltarão a ser operadas futuramente.