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ATENÇÃO

Gol vai suspender voos em Salvador e outros destinos; confira destinos afetados

Compainha decidiu pela suspensão após preço do combustível dobrar

Leilane Teixeira
Por
Entre as ligações que deixarão de ser operadas estão três rotas com origem ou destino em Salvador
Entre as ligações que deixarão de ser operadas estão três rotas com origem ou destino em Salvador - Foto: Magnific/Divulgação (gerada por IA)

A Gol Linhas Aéreas confirmou a suspensão de pelo menos 14 rotas nacionais e internacionais a partir de fevereiro de 2027, devido à alta do preço do querosene de aviação (QAV). A decisão afeta destinos turísticos brasileiros e internacionais, incluindo cidades dos Estados Unidos, Uruguai, Paraguai e República Dominicana.

Entre as ligações que deixarão de ser operadas estão três rotas com origem ou destino em Salvador, na Bahia. A capital baiana perderá as conexões diretas com Aracaju, em Sergipe, Campina Grande, na Paraíba, e Petrolina, em Pernambuco.

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O anúncio foi confirmado nesta quarta-feira, 14,e faz parte de uma reestruturação da malha aérea da companhia, que busca reduzir os impactos financeiros provocados pelo encarecimento do combustível.

Segundo a Gol, o preço do querosene de aviação dobrou em meio aos conflitos envolvendo o Irã. Atualmente, o combustível representa cerca de 40% dos custos operacionais da empresa.

Confira as rotas internacionais que serão suspensas

Ao todo, seis ligações internacionais estão entre as operações afetadas:

  • Brasília (DF) – Miami, Estados Unidos;
  • Belém (PA) – Miami, Estados Unidos;
  • Brasília (DF) – Orlando, Estados Unidos;
  • Rio de Janeiro (RJ) – Montevidéu, Uruguai;
  • Rio de Janeiro (RJ) – Assunção, Paraguai;
  • São Paulo (Guarulhos) – Punta Cana, República Dominicana.

Além dessas mudanças, a Gol já havia anunciado o encerramento das operações que ligam Fortaleza a Orlando, nos Estados Unidos, e a Montevidéu, no Uruguai.

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Quais voos nacionais serão suspensos?

Na malha doméstica, pelo menos oito ligações deixarão de ser operadas pela companhia a partir de fevereiro de 2027.

Confira a lista:

  • São Paulo (Congonhas) – Ribeirão Preto (SP);
  • São Paulo (Congonhas) – Palmas (TO);
  • Brasília (DF) – Goiânia (GO);
  • Salvador (BA) – Aracaju (SE);
  • Rio de Janeiro (Galeão) – Ilhéus (BA);
  • Goiânia (GO) – Cuiabá (MT);
  • Salvador (BA) – Campina Grande (PB);Petrolina (PE) – Salvador (BA).

Com as alterações, a Bahia será um dos estados impactados pela reestruturação, com três ligações envolvendo Salvador e uma rota entre o Rio de Janeiro e Ilhéus.

Por que a Gol está suspendendo os voos?

A companhia atribui a decisão à elevação dos custos operacionais, especialmente ao aumento do preço do querosene de aviação.

Em nota encaminhada ao Poder360, a empresa explicou que a revisão de sua malha aérea é uma prática constante no setor e não representa uma decisão direcionada a determinadas regiões.

"O planejamento de malha é um processo dinâmico e contínuo no setor de aviação comercial e ocorre rigorosamente de acordo com as necessidades da operação como um todo, sem qualquer distinção ou priorização regional por parte da companhia", informou.

A Gol também afirmou que pretende manter alternativas de deslocamento aos clientes por meio de voos com conexão e acordos com outras empresas aéreas.

Atualmente, a companhia possui mais de 60 parcerias comerciais nas modalidades codeshare e interline, que permitem integrar trechos operados por diferentes companhias.

O que acontece com quem já comprou passagem?

Passageiros com reservas em rotas afetadas devem acompanhar possíveis alterações e entrar em contato com os canais de atendimento da empresa.

Quem comprou passagens diretamente com a Gol pode solicitar informações sobre remarcação, crédito ou reembolso pela Central de Atendimento, no número 0300 115 2121, no Brasil, ou +55 11 3471 2973, no exterior.

Já os clientes que emitiram bilhetes utilizando milhas devem procurar a Smiles. Passageiros que adquiriram passagens por meio de agências de viagens podem buscar atendimento com a empresa responsável pela venda.

A companhia não informou se as rotas suspensas voltarão a ser operadas futuramente.

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