Praia no Nordeste supera Maldivas e até Caribe em ranking mundial

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Localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, a 354 km da costa de Pernambuco, a Baía do Sancho é um dos destaques do litoral brasileiro e um autêntico refúgio marinho no Oceano Atlântico.

A praia é envolvida por falésias majestosas e oferece, além de beleza panorâmica, uma imersão genuína na natureza intocada.

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Melhor Praia do Mundo

A Baía do Sancho foi eleita Melhor Praia do Mundo pelo Tripadvisor no prêmio Travelers’ Choice Best of the Best 2025, somando sete títulos, superando destinos paradisíacos mundialmente famosos como o Caribe e as Maldivas.

A praia fica no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, área descoberta em 1503 e reconhecida como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO. Ela se destaca pela preservação das águas turquesas e da biodiversidade.

Sem construções na areia ou poluição sonora, o acesso controlado mantém o ecossistema intacto. O local é berçário de tartarugas, tubarões e golfinhos. Além disso, oferece uma das melhores visibilidades para mergulho livre no hemisfério sul.

Experiência para amantes da natureza

A experiência no Sancho inicia antes de pisar na areia. Os interessados precisam ter disposição para enfrentar a célebre escadaria encravada na rocha ou a chegada via mar. Isso garante que apenas os autênticos amantes da natureza alcancem este paraíso.

O itinerário ideal combina percursos contemplativos com banhos revigorantes.

Tem onde comer na Praia de Sancho?

Dentro da praia não existem opções gastronômicas por motivos de preservação ecológica. Lá, não há quiosques ou vendedores ambulantes na areia.

O visitante deve transportar sua própria água e lanches leves em recipientes reutilizáveis, mas é importante lembrar de não descartar resíduos na praia. A experiência culinária completa acontece na Vila dos Remédios ou nos restaurantes da ilha após o passeio.

Como encontrar águas calmas na Praia de Sancho?

Fernando de Noronha tem um tempo tropical oceânico, quente durante todo o ano, mas o mar altera-se drasticamente conforme a estação. A temperatura mais elevada já registrada no arquipélago foi de 33 °C, exigindo proteção solar constante.

Para quem busca o famoso “mar de piscina”, a escolha do mês é crucial, pois o Sancho transforma-se de uma lagoa tranquila num ponto de surfe dependendo dos ventos.

Como acessar a Praia do Sancho?

O trajeto até o Sancho exige planejamento logístico e físico. Após desembarcar no Aeroporto de Fernando de Noronha (FEN) , o turista deve dirigir-se ao Posto de Informação e Controle (PIC) Golfinho-Sancho.

A entrada só é permitida mediante a apresentação do ingresso do Parque Nacional Marinho, que deve ser adquirido previamente online ou na ilha.

O acesso principal se dá por uma trilha suspensa de madeira, acessível inclusive para pessoas com mobilidade reduzida até os mirantes. Para descer à areia, no entanto, é necessário enfrentar a escadaria vertical nas fendas da rocha.

Quem prefere evitar o esforço físico pode acessar a praia via mar, contratando passeios de barco autorizados que ancoram na baía, permitindo o banho sem pisar na areia.