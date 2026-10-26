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PRÊMIO INTERNACIONAL

Segunda melhor praia do Nordeste ganha selo internacional

Praia se destaca com águas cristalinas e faixas de areia extensas

Franciely Gomes
Por
Praia do Patacho ganha destaque entre turistas
Praia do Patacho ganha destaque entre turistas - Foto: Lucas Meneses | Ascom Sedetur-AL

O Nordeste segue ganhando destaque internacional com seus destinos paradisíacos. Eleita como a segunda melhor praia da região na premiação nacional “O Melhor do Turismo Brasileiro 2026”, a Praia do Patacho, em Alagoas, recebeu um selo internacional pelo segundo ano consecutivo.

A certificação é referente a Bandeira Azul, reconhecimento concedido a praias que atendem alguns critérios ambientais e de gestão. Dentre eles, preservação ambiental, segurança, qualidade da água, gestão e estrutura oferecida aos visitantes.

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Localizada em Porto de Pedras, município que integra a região da Costa dos Corais, Patacho já havia recebido o selo em temporadas anteriores, como 2025/2026, se destacando entre as praias brasileiras certificadas.

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Destaques de Patacho

Patacho não é uma praia comum como as outras. Perdendo apenas para a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, o destino se destaca com sua faixa de areia extensa, águas transparentes e formações naturais.

Um dos principais atrativos da Praia do Patacho são as piscinas naturais que se formam quando a maré recua. No entanto, é importante consultar a tabela de condições do mar de acordo com os horários.

A paisagem também se destaca pela biodiversidade marinha e pela presença de ecossistemas costeiros importantes, colocando a praia na rota de turismo dos brasileiros e visitantes de outros países.

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Tags

alagoas Turismo

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