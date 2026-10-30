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CARIBE BRASILEIRO

Com mar azul turquesa, paraíso do Nordeste tem orla mais bonita do Brasil

Local também é conhecido popularmente como o “Caribe Brasileiro”

Franciely Gomes
Por
Cidade conta com diversas opções de praias
Cidade conta com diversas opções de praias - Foto: Reprodução

Que as águas do Nordeste são cristalinas todo mundo sabe, mas existe uma cidade que é comparada ao Caribe por turistas de todo o mundo. Com mar azul turquesa, Maceió, capital do Alagoas, possui a orla que é apontada por especialistas como uma das mais bonitas do Brasil.

A estrutura chama atenção devido a sua beleza natural preservada e coqueirais infinitos. Além das cores que mudam conforme o movimento das marés e a incidência da luz solar.

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As principais orlas são as das praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, que também contam com estruturas de quiosques modernos. A ideia é garantir uma mistura de urbanização e belezas naturais.

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Quais as melhores praias de Maceió?

Aproveitar as águas mornas, que ficam convidativas durante o ano todo, é obrigação dos turistas que visitam Maceió. A temperatura da região não fica abaixo de 22 ºC em nenhuma das estações, favorecendo a experiência.

Dentre as principais praias, estão:

  • Praia de Ponta Verde
  • Praia de Pajuçara
  • Praia de Jatiúca
  • Praia de Cruz das Almas
  • Ipioca

Maceió ainda oferece diversas opções de passeios de barco e buggy, que passam pelas famosas pelas falésias coloridas e pelo encontro da lagoa com o mar. Além de vida noturna agitada nos centros, com bares, restaurantes e baladas.

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Tags

maceió Nordeste Turismo

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