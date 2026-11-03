Aeroportos do Nordeste registram quase 2 milhões de passageiros em um mês

O fluxo de viagens no Nordeste cresceu significativamente no terceiro trimestre de 2026. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, os aeroportos da região registraram 1,72 milhão de passageiros embarcados só em setembro.

Ao todo, foram contabilizados 5,55 milhões de embarques no trimestre, apontando uma alta de 16,3% em relação ao segundo trimestre do ano, que registrou apenas 4,77 milhões de passageiros.

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Esse crescimento não foi apenas entre voos domésticos. Os números também apontam que houve uma crescente nas operações internacionais, que somaram 82,5 mil embarques só em setembro.

Vale lembrar que os maiores fluxos de movimento foram no primeiro trimestre, durante as férias de verão. Entre janeiro e setembro, os aeroportos nordestinos comam 16,14 milhões de passageiros.

Cidades que mais registraram viagens

A cidade campeã de fluxo de passageiros em setembro foi Recife (PE), com 789,8 mil. O segundo lugar ficou com Salvador (BA), com 644,6 mil, e a terceira posição com Fortaleza (CE), que registrou 512,4 mil pessoas.

A lista segue com Maceió (AL) e Natal (RN) e Porto Seguro (BA), no sul do estado, que movimentaram 241,1 mil, 213,9 mil e 195,3 mil passageiros, respectivamente. Além de Ilhéus (BA), com 57,7 mil passageiros, Petrolina (PE), com 50 mil, Juazeiro do Norte (CE), com 47,6 mil e Vitória da Conquista (BA), com 36,5 mil.

Os dados da Anac consideram a soma de embarques e desembarques em voos domésticos e internacionais, com destinos variados para outras regiões do Brasil e outros países.