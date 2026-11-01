TURISMO
Novo hotel no Nordeste amplia aposta no turismo de negócios
Instalado em empreendimento fechado desde 2020, espaço onta com 298 quartos e estrutura ampla
A rede portuguesa Vila Galé inaugura oficialmente, neste sábado (31), o Vila Galé Reserva do Paiva, em Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. O novo empreendimento marca a retomada das atividades de um hotel que estava fechado desde 2020 e amplia a presença do grupo no Nordeste, com uma proposta que reúne turismo de lazer, negócios e grandes eventos.
Com 298 quartos e suítes, a unidade ocupa a antiga estrutura do Sheraton Reserva do Paiva, que encerrou suas atividades no início da pandemia de Covid-19. Após a aquisição e adaptação do espaço pela Vila Galé, o hotel voltou a receber hóspedes no último dia 15 de outubro, em uma fase inicial de operação, antes da inauguração oficial.
Durante coletiva de imprensa realizada neste sábado, o presidente e fundador da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, comentou a decisão de investir em um empreendimento que já havia funcionado anteriormente, mas não conseguiu manter suas atividades.
Segundo o empresário, o fechamento pode ter sido resultado de diferentes fatores, entre eles o período em que o hotel iniciou suas operações e as dificuldades enfrentadas pela antiga administração.
Para a nova fase, a rede aposta na combinação entre hospedagem, lazer e eventos. O empreendimento conta com quatro restaurantes, bares, piscinas, spa e um centro de convenções com espaços destinados a reuniões, congressos e celebrações.
Um dos principais focos da nova unidade é o turismo corporativo, o centro de convenções foi projetado para receber encontros de diferentes portes, com um dos salões tendo capacidade para até 1.400 pessoas. A estrutura amplia a oferta de espaços para eventos na Região Metropolitana do Recife e pode contribuir para a movimentação de setores como hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.
“Estamos muito otimistas, porque é um hotel extraordinário, com um padrão de qualidade de altíssimo nível”, afirmou Jorge Rebelo de Almeida.
A TARDE acompanha programação em Pernambuco
Na sexta-feira (30), o Grupo A TARDE acompanhou a programação que antecedeu a inauguração oficial do novo empreendimento. A visita começou pelo Vila Galé Cabo de Santo Agostinho, primeiro hotel da rede no município, em funcionamento desde 2009.
Entre os destaques observados durante a visita estão as pinturas que homenageiam grandes nomes do esporte, presentes em diferentes ambientes do resort. A decoração integra a proposta temática adotada pela rede, que também utiliza referências culturais e artísticas em seus empreendimentos.
Na sequência, a programação teve como foco o Vila Galé Reserva do Paiva, onde os visitantes conheceram o Beach Club. Localizado à beira-mar, o espaço reúne piscina, bar e acesso à faixa de areia, integrando as opções de lazer da nova unidade.
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Reserva do Paiva reúne turismo, moradia e preservação ambiental
O novo hotel está localizado na Reserva do Paiva, bairro planejado de Cabo de Santo Agostinho que reúne áreas residenciais, empreendimentos comerciais, serviços e espaços voltados ao turismo.
A região possui aproximadamente oito quilômetros de litoral, além de áreas de Mata Atlântica e manguezais. A proximidade com o Aeroporto Internacional do Recife também é apontada pelos responsáveis pelo projeto como um dos fatores estratégicos para a atração de visitantes e investimentos.
Durante a coletiva, o CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, Luís Henrique Valverde, destacou que a proposta da Reserva do Paiva foi pensada para integrar diferentes atividades em um mesmo território.
“O Paiva não é um capricho imobiliário”, afirmou o executivo, ao defender o planejamento urbano da região e a importância de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
Expansão no Brasil
A inauguração em Pernambuco faz parte do plano de expansão da Vila Galé no mercado brasileiro. Segundo dados apresentados pela direção durante a coletiva, o grupo possui atualmente 54 hotéis, mais de 10 mil quartos e uma equipe superior a 4.500 trabalhadores, com operações em Portugal, Brasil, Espanha e Cuba.
Além do novo empreendimento pernambucano, a rede também inaugurou uma unidade em São Luís, no Maranhão, neste mês de outubro, e prevê novos projetos no país.
Durante a coletiva, Jorge Rebelo de Almeida destacou também o potencial turístico brasileiro e defendeu uma maior integração entre os estados nordestinos para fortalecer a atividade econômica na região.
“O Brasil tem um potencial turístico incrível, tremendo, e que muitas vezes o próprio Brasil não aproveita”, declarou.
O empresário também afirmou que a presença da rede no Nordeste faz parte de uma estratégia de longo prazo e que o grupo pretende continuar ampliando seus investimentos em diferentes regiões brasileiras.
Outro ponto abordado pela direção foi a formação de profissionais para atuar no setor hoteleiro. Segundo o presidente, a política da empresa é priorizar a contratação de trabalhadores das próprias regiões onde os hotéis estão instalados, incluindo jovens que buscam a primeira oportunidade de emprego, para que seja uma abertura para formação e seguimento de carreira.
Com a abertura do Vila Galé Reserva do Paiva, a rede passa a operar dois empreendimentos em Cabo de Santo Agostinho. A retomada do antigo hotel também representa uma nova etapa para a atividade turística na região, com expectativas de geração de oportunidades de trabalho e ampliação do turismo de eventos no litoral pernambucano.