Parque aquático brasileiro supera Disney em ranking mundial

Um parque aquático brasileiro ficou à frente de duas atrações da Disney em um ranking mundial de visitação. Localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais recebeu 1,95 milhão de visitantes em 2025 e conquistou o terceiro lugar entre os parques aquáticos mais visitados do planeta.

O parque aquático divide a posição com o Therme Erding, na Alemanha, que registrou o mesmo número de visitantes. O resultado colocou o parque paulista à frente do Typhoon Lagoon, da Disney, em Orlando, que recebeu 1,762 milhão de pessoas e ficou na sexta colocação, e do Blizzard Beach, que contabilizou 1,35 milhão de visitas, ocupando o 13º lugar.

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Thermas dos Laranjais - Foto: Divulgação

Brasil tem três parques entre os mais visitados do mundo

Além do Thermas dos Laranjais, outros dois empreendimentos brasileiros aparecem entre os 20 primeiros colocados do levantamento. O Hot Park Rio Quente, em Goiás, registrou 1,475 milhão de visitantes e ficou na 11ª posição. Já o Hot Beach, também localizado em Olímpia, recebeu 1,336 milhão de pessoas e alcançou o 14º lugar.

Hot Park Rio Quente - Foto: Divulgação

No topo da classificação, o Chimelong Water Park, em Guangzhou, na China, manteve a liderança com 2,563 milhões de visitas. O segundo lugar ficou com o Aquaventure World, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 2 milhões de visitantes.

Thermas dos Laranjais prepara novos investimentos

O parque paulista também está em um ciclo de expansão previsto em um plano diretor estratégico de 15 anos. O planejamento contempla mais de R$ 300 milhões em investimentos para modernizar a infraestrutura, ampliar a capacidade de atendimento e construir novas atrações.

Entre os projetos previstos está um novo toboágua, com investimento estimado em R$ 60 milhões, programado para os próximos anos.

Thermas dos Laranjais - Foto: Divulgação

Com mais de 300 mil metros quadrados de área, o Thermas dos Laranjais reúne mais de 50 atrações. O complexo conta com toboáguas de diferentes níveis de intensidade, corredeiras, praias artificiais com ondas e piscinas abastecidas por águas termais naturais.

Ranking mundial de parques aquáticos

Os dados fazem parte de um estudo recente da Themed Entertainment Association (TEA), associação internacional do setor de parques e atrações turísticas. Segundo o levantamento, os 20 parques aquáticos mais visitados do mundo somaram 31,151 milhões de entradas em 2025, crescimento de 1,7% em comparação com o ano anterior.