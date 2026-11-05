Universidade oferece 71 bolsas integrais de graduação em Salvador

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A Universidade Senai Cimatec, localizada no bairro de Piatã, em Salvador, está com inscrições abertas para 71 bolsas integrais de graduação. As oportunidades são destinadas a candidatos de baixa renda, que podem se inscrever até o próximo domingo, 8, pelo site da instituição.

O processo seletivo contempla 11 cursos, sendo sete da área de engenharia. A prova será realizada presencialmente no dia 22 de novembro.

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Além da gratuidade da graduação, os aprovados no Vestibular Social também poderão concorrer a vagas no Programa Parceiro Social, desde que atendam aos critérios da iniciativa.

Com apoio de empresas parceiras da universidade, o programa oferece notebook e bolsa-auxílio mensal de, no mínimo, R$ 500, para contribuir com a permanência dos estudantes na instituição.

Quais cursos oferecem bolsas integrais?

As 71 bolsas são distribuídas entre os seguintes cursos:

Engenharia da Computação;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Civil;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Química;

Engenharia de Produção;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciência de Dados e Inteligência Artificial (EAD);

Administração;

Economia.

Universidade também oferece vagas no vestibular tradicional

Além do Vestibular Social, a Universidade Senai Cimatec está com inscrições abertas para o Vestibular Tradicional 2027.1, que disponibiliza 544 vagas em cursos de graduação.

Nesse processo seletivo, os interessados podem se inscrever até 11 de novembro. Assim como no Vestibular Social, a prova será presencial e está marcada para o dia 22 de novembro.