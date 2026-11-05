OPORTUNIDADE
Universidade oferece 71 bolsas integrais de graduação em Salvador
Processo seletivo contempla 11 cursos
A Universidade Senai Cimatec, localizada no bairro de Piatã, em Salvador, está com inscrições abertas para 71 bolsas integrais de graduação. As oportunidades são destinadas a candidatos de baixa renda, que podem se inscrever até o próximo domingo, 8, pelo site da instituição.
O processo seletivo contempla 11 cursos, sendo sete da área de engenharia. A prova será realizada presencialmente no dia 22 de novembro.
Além da gratuidade da graduação, os aprovados no Vestibular Social também poderão concorrer a vagas no Programa Parceiro Social, desde que atendam aos critérios da iniciativa.
Com apoio de empresas parceiras da universidade, o programa oferece notebook e bolsa-auxílio mensal de, no mínimo, R$ 500, para contribuir com a permanência dos estudantes na instituição.
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Quais cursos oferecem bolsas integrais?
As 71 bolsas são distribuídas entre os seguintes cursos:
- Engenharia da Computação;
- Engenharia Mecânica;
- Engenharia Civil;
- Engenharia de Controle e Automação;
- Engenharia Elétrica;
- Engenharia Química;
- Engenharia de Produção;
- Arquitetura e Urbanismo;
- Ciência de Dados e Inteligência Artificial (EAD);
- Administração;
- Economia.
Universidade também oferece vagas no vestibular tradicional
Além do Vestibular Social, a Universidade Senai Cimatec está com inscrições abertas para o Vestibular Tradicional 2027.1, que disponibiliza 544 vagas em cursos de graduação.
Nesse processo seletivo, os interessados podem se inscrever até 11 de novembro. Assim como no Vestibular Social, a prova será presencial e está marcada para o dia 22 de novembro.