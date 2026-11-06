Monja budista filha de baiano dá palestra e aula sobre meditação

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Salvador recebe, nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, a visita da monja budista Kelsang Monlam, discípula do mestre Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, nome de destaque internacional, fundador da Nova Tradição Kadampa - União Budista Kadampa Internacional, organização sem fins lucrativos, criada após ele receber convite para dar aulas no Reino Unido na década de 1970. A monja Kelsang faz uma palestra gratuita, hoje, e uma formação para meditação, amanhã.

A palestra tem o tema ‘Força Interior - Como transformar dificuldades em crescimento e resiliência’, e acontece no espaço Villa de Gaia (Rua Rio de Janeiro, 694, Pituba). No sábado, a Formação de Meditadores será realizada nos turnos da manhã e da tarde, no espaço Vivarte (Rua Mato Grosso, 660, Pituba).

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Pacificar a mente

Praticante do budismo Kadampa há mais de 15 anos, a monja Kelsang Monlam é conhecida por transmitir os ensinamentos religiosos e filosóficos de forma leve e facilmente aplicável, buscando unir a vasta experiência nas meditações budistas, sem perder a divertida essência brasileira.

“Sua fé nos ensinamentos de Buda e sua intensa dedicação ao florescimento do Budismo Kadampa fazem de suas aulas verdadeiras e inspiradoras”, destaca o material de divulgação das atividades.

Kelsang Monlam é carioca, filha de um baiano, dá aulas no Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro e é querida pelos alunos por características a exemplo de doçura e bom humor.

Durante a estadia na capital baiana, ela pretende compartilhar ensinamentos “profundos e práticos” de budismo e meditação para a ampliação da paz interior.

“Através da meditação budista, nossa mente se torna calma, serena e pacífica”, diz ela, acrescentando que “não é preciso ser ou se tornar budista para se beneficiar com os ensinamentos ou práticas do Budismo Kadampa, como a meditação. Também não há pré-requisitos para começar. Todos são bem-vindos”.