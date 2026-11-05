Salvador terá metrô e VLT gratuitos em dois dias; saiba quando

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nas suas redes sociais que os candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão utilizar o transporte público gratuitamente em Salvador nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas.

A gratuidade anunciada segue os seguintes modais:

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ônibus intermunicipais;

metrô de Salvador;

ferry-boat;

lanchinhas;

VLT de Salvador.

A medida contempla estudantes com cartão de meia-passagem estudantil ativo.

📢 ENEM COM TRANSPORTE GRATUITO NA BAHIA! Assinei hoje o decreto que garante gratuidade nos ônibus intermunicipais, no ferry-boat, nas lanchinhas, no metrô e no VLT para os estudantes que vão fazer o Enem neste domingo (8) e no próximo (15). É só apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Seguimos trabalhando para apoiar os nossos estudantes e facilitar o caminho até o local de prova. Sucesso, gente! ❤️ — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 5, 2026

Metrô será gratuito

Além dos ônibus, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas também terá passagem gratuita nos dois domingos de prova.



Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar o comprovante de inscrição no Enem e um documento oficial com foto nas catracas das estações. O sistema funcionará normalmente, das 5h à meia-noite.

📢 ENEM COM TRANSPORTE GRATUITO NA BAHIA! Assinei hoje o decreto que garante gratuidade nos ônibus intermunicipais, no ferry-boat, nas lanchinhas, no metrô e no VLT para os estudantes que vão fazer o Enem neste domingo (8) e no próximo (15). É só apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Seguimos trabalhando para apoiar os nossos estudantes e facilitar o caminho até o local de prova. Sucesso, gente! ❤️ — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 5, 2026

Estudantes receberão kits de apoio

Nas estações Lapa e Tamburugy, equipes da área de Educação também vão receber os estudantes com kits de apoio. A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova e reduzir os gastos com transporte durante os dois dias de aplicação do exame.

Ônibus de Salvador também serão gratuitos

A gratuidade nos ônibus convencionais, no BRT e no Serviço de Transporte Especial Complementar (STEC) foi estabelecida pelo Decreto nº 42.548/2026, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira, 4.