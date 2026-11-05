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Salvador terá metrô e VLT gratuitos em dois dias; saiba quando

O sistema funcionará normalmente, das 5h à meia-noite

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Candidatos que vão realizar o Enem poderão utilizar transporte público gratuito
Candidatos que vão realizar o Enem poderão utilizar transporte público gratuito - Foto: Divulgação / Metrô

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nas suas redes sociais que os candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão utilizar o transporte público gratuitamente em Salvador nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas.

A gratuidade anunciada segue os seguintes modais:

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  • ônibus intermunicipais;
  • metrô de Salvador;
  • ferry-boat;
  • lanchinhas;
  • VLT de Salvador.

A medida contempla estudantes com cartão de meia-passagem estudantil ativo.

Metrô será gratuito

Além dos ônibus, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas também terá passagem gratuita nos dois domingos de prova.

Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar o comprovante de inscrição no Enem e um documento oficial com foto nas catracas das estações. O sistema funcionará normalmente, das 5h à meia-noite.

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Estudantes receberão kits de apoio

Nas estações Lapa e Tamburugy, equipes da área de Educação também vão receber os estudantes com kits de apoio. A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova e reduzir os gastos com transporte durante os dois dias de aplicação do exame.

Ônibus de Salvador também serão gratuitos

A gratuidade nos ônibus convencionais, no BRT e no Serviço de Transporte Especial Complementar (STEC) foi estabelecida pelo Decreto nº 42.548/2026, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira, 4.

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