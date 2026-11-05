Enem 2026: postura e roupas confortáveis ajudam a evitar cansaço

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, além da revisão dos conteúdos, os estudantes precisam incluir o bem-estar físico entre os cuidados para os dias de prova. Como a avaliação pode exigir até cinco horas e meia de concentração, manter uma postura adequada, escolher roupas confortáveis e respeitar os limites do corpo são medidas que ajudam a reduzir o cansaço e preservar a atenção dos participantes.

A coordenadora do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor e Trabalhador da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Elisabete Dias, destaca a importância da ergonomia durante a realização do exame. Segundo a fisioterapeuta, pequenos ajustes na posição do corpo podem aliviar a tensão muscular ao longo da avaliação.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Durante a prova, é importante manter as costas apoiadas no encosto da cadeira, os pés no chão e a prova posicionada de forma que não seja necessário inclinar excessivamente a cabeça para ler ou escrever. Sempre que possível e sem comprometer a concentração, o estudante pode fazer pequenos movimentos com os pés, tornozelos e ombros, ajudando a aliviar a tensão muscular e a sensação de rigidez”, orienta.

A escolha das roupas também merece atenção. A recomendação é utilizar peças leves, que permitam a transpiração e não apertem, além de calçados já utilizados na rotina do estudante. Como algumas salas de aplicação contam com ar-condicionado, levar um agasalho pode ajudar a lidar com as variações de temperatura.

Outros cuidados incluem dormir bem na noite anterior, manter uma alimentação adequada e se hidratar conforme as regras do exame. Em momentos de ansiedade ou tensão, exercícios de respiração lenta e profunda também podem ajudar a recuperar a tranquilidade.

Regras para os dias de prova

Além dos cuidados com o corpo, os candidatos devem observar as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O edital permite o uso de bermudas, camisetas regatas e chinelos durante a aplicação.

A entrada com água e alimentos também está autorizada, desde que os produtos estejam em embalagens transparentes e sem rótulos ou em recipientes que facilitem a fiscalização. Medicamentos de uso contínuo também podem ser levados pelos participantes.

Por outro lado, bonés, chapéus, viseiras, gorros, óculos escuros, fones de ouvido e relógios de qualquer modelo estão entre os itens proibidos durante a prova. Caso estejam com algum desses objetos, os candidatos deverão guardá-los no envelope porta-objetos fornecido pelo fiscal. O material deve permanecer lacrado e embaixo da carteira até o fim do exame. O descumprimento das regras pode resultar em eliminação.

Documentos e horários

Para realizar as provas, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. A orientação é levar uma caneta reserva para evitar imprevistos.

O Inep também recomenda que os participantes consultem o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante. O documento informa o local de aplicação e a sala em que cada candidato fará o exame.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. A aplicação será encerrada às 19h. Já no segundo domingo, serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com término previsto para as 18h30.