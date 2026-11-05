Guia do Enem 2026: o que levar, horários e regras para o primeiro dia de prova

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Às vésperas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que acontece no dia 8 de novembro, os candidatos devem ficar atentos aos horários, documentos e materiais permitidos durante a aplicação. Para evitar imprevistos, é importante consultar antecipadamente o local de prova e conhecer as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Neste guia, confira quais disciplinas serão cobradas, os horários de abertura e fechamento dos portões, o que levar e quais itens são proibidos durante o exame.

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Quais provas serão aplicadas no primeiro dia?

O primeiro domingo de aplicação, em 8 de novembro, será dedicado às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e à redação.

Ao todo, os participantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de cada área do conhecimento, além de desenvolverem o texto dissertativo-argumentativo. Na parte de Linguagens, será cobrada a língua estrangeira escolhida pelo candidato na inscrição: inglês ou espanhol. O tempo total de aplicação será de cinco horas e 30 minutos.

Qual é o horário do Enem 2026?

Os horários seguem o fuso de Brasília, inclusive para os candidatos que farão a prova na Bahia. Confira:

Etapa Horário

Abertura dos portões 12h

Fechamento dos portões 13h

Início das provas 13h30

Término das provas 19h

A recomendação é chegar com antecedência para evitar imprevistos. Após as 13h, não será permitida a entrada de candidatos nos locais de aplicação.

O que levar para fazer a prova?

O Inep estabelece dois itens obrigatórios para a realização do exame:

Caneta esferográfica preta: precisa ser fabricada com material transparente.

Documento oficial de identificação com foto: pode ser apresentado na versão física ou digital, por meio dos aplicativos oficiais aceitos pelo Inep.

Também é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém informações sobre o endereço e a sala de aplicação. O documento não é obrigatório, mas pode facilitar a localização do candidato.

Alimentos e bebidas também podem ser levados, desde que passem pela vistoria dos fiscais. Para água, a orientação é utilizar garrafa transparente.

O que é proibido levar para o Enem?

Alguns objetos não podem permanecer com o candidato durante a realização da prova. Entre os itens proibidos estão:

Celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos;

Relógios de qualquer tipo, inclusive inteligentes;

Fones de ouvido;

Calculadoras e agendas eletrônicas;

Óculos escuros, bonés, chapéus, gorros e viseiras;

Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Canetas com material não transparente;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetores auriculares.

Os aparelhos eletrônicos devem estar desligados, com alarmes desativados, e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O recipiente precisa permanecer lacrado e identificado até a saída definitiva do local. O descumprimento das regras pode resultar na eliminação do participante.

Como consultar o local de prova do Enem 2026?

Os candidatos já podem conferir o endereço de aplicação por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante do Inep.

Para acessar o documento, é necessário:

Entrar na Página do Participant e; Selecionar a opção de acesso pela conta Gov.br ; Informar CPF e senha cadastrados na plataforma; No menu lateral, clicar em " Local de Prova "; Selecionar o cartão disponibilizado pelo sistema para visualizar o endereço e as demais informações.

O documento também apresenta o número de inscrição, os horários, a opção de língua estrangeira e eventuais atendimentos especializados aprovados.

Serviço - Enem 2026