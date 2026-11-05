GUIA DO CANDIDATO
Guia do Enem 2026: o que levar, horários e regras para o primeiro dia de prova
Candidatos fazem provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, neste domingo (8)
Às vésperas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que acontece no dia 8 de novembro, os candidatos devem ficar atentos aos horários, documentos e materiais permitidos durante a aplicação. Para evitar imprevistos, é importante consultar antecipadamente o local de prova e conhecer as regras estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Neste guia, confira quais disciplinas serão cobradas, os horários de abertura e fechamento dos portões, o que levar e quais itens são proibidos durante o exame.
Quais provas serão aplicadas no primeiro dia?
O primeiro domingo de aplicação, em 8 de novembro, será dedicado às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e à redação.
Ao todo, os participantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de cada área do conhecimento, além de desenvolverem o texto dissertativo-argumentativo. Na parte de Linguagens, será cobrada a língua estrangeira escolhida pelo candidato na inscrição: inglês ou espanhol. O tempo total de aplicação será de cinco horas e 30 minutos.
Qual é o horário do Enem 2026?
Os horários seguem o fuso de Brasília, inclusive para os candidatos que farão a prova na Bahia. Confira:
Etapa Horário
- Abertura dos portões 12h
- Fechamento dos portões 13h
- Início das provas 13h30
- Término das provas 19h
A recomendação é chegar com antecedência para evitar imprevistos. Após as 13h, não será permitida a entrada de candidatos nos locais de aplicação.
O que levar para fazer a prova?
O Inep estabelece dois itens obrigatórios para a realização do exame:
- Caneta esferográfica preta: precisa ser fabricada com material transparente.
- Documento oficial de identificação com foto: pode ser apresentado na versão física ou digital, por meio dos aplicativos oficiais aceitos pelo Inep.
Também é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém informações sobre o endereço e a sala de aplicação. O documento não é obrigatório, mas pode facilitar a localização do candidato.
Alimentos e bebidas também podem ser levados, desde que passem pela vistoria dos fiscais. Para água, a orientação é utilizar garrafa transparente.
O que é proibido levar para o Enem?
Alguns objetos não podem permanecer com o candidato durante a realização da prova. Entre os itens proibidos estão:
- Celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos;
- Relógios de qualquer tipo, inclusive inteligentes;
- Fones de ouvido;
- Calculadoras e agendas eletrônicas;
- Óculos escuros, bonés, chapéus, gorros e viseiras;
- Lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;
- Canetas com material não transparente;
- Livros, manuais, impressos e anotações;
- Protetores auriculares.
Os aparelhos eletrônicos devem estar desligados, com alarmes desativados, e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação. O recipiente precisa permanecer lacrado e identificado até a saída definitiva do local. O descumprimento das regras pode resultar na eliminação do participante.
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Como consultar o local de prova do Enem 2026?
Os candidatos já podem conferir o endereço de aplicação por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante do Inep.
Para acessar o documento, é necessário:
- Entrar na Página do Participante;
- Selecionar a opção de acesso pela conta Gov.br;
- Informar CPF e senha cadastrados na plataforma;
- No menu lateral, clicar em "Local de Prova";
- Selecionar o cartão disponibilizado pelo sistema para visualizar o endereço e as demais informações.
O documento também apresenta o número de inscrição, os horários, a opção de língua estrangeira e eventuais atendimentos especializados aprovados.
Serviço - Enem 2026
- Primeiro dia: 8 de novembro (domingo).
- Segundo dia: 15 de novembro (domingo).
- Abertura dos portões: 12h.
- Fechamento dos portões: 13h.
- Início das provas: 13h30.
- Local de consulta: Página do Participante do Inep.