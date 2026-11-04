Faltam quatro dias para o Enem e estudantes da Bahia recebem reforço

Faltam 4 dias para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, marcado para o próximo domingo, 8 de novembro. Na reta final de preparação, estudantes da rede estadual de ensino da Bahia participam de uma série de aulões e atividades de revisão para reforçar os conteúdos e chegar mais confiantes ao exame.

Por meio do Programa Universidade para Todos (UPT), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove a etapa final do III Circuito Enem, com a participação de universidades parceiras. Iniciada em 26 de outubro, a iniciativa atende a seis mil estudantes do Ensino Médio.

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Circuito Enem mobiliza estudantes em diferentes municípios

Com quatro horas de atividades pedagógicas, a programação desta semana começou na terça-feira, 3, com ações no Centro Integrado de Educação Assis Chateubriand (CIEAC), em Feira de Santana (NTE 19), e no Colégio Estadual de Tempo Integral (CETI) Arismário Sena Ferreira (NTE 15). Em Juazeiro (NTE 10), o aulão preparatório foi realizado no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. Nas três unidades, as atividades contam com o suporte pedagógico da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Nesta quarta-feira, 4, a mobilização chegou a outros dois municípios. Pela manhã, estudantes de Jacobina (NTE 16) participaram das atividades no CETI Deocleciano Barbosa de Castro, sob a coordenação da equipe da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Já em Cristópolis (NTE 11), o CETI do município recebe os encontros em parceria com a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), nos turnos matutino e vespertino.

A programação do III Circuito Enem será encerrada na tarde desta sexta-feira, 6, em Seabra (NTE 03). Os estudantes tem encontro marcado no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) para mais uma atividade de revisão, realizada em parceria com a UNEB.

Em publicação no X (antigo Twitter), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues,manifestou apoio aos candidatos e desejou sucesso na busca por uma vaga na universidade. “Quero ver nossa juventude realizando seus sonhos e conquistando uma vaga na universidade. Estamos juntos nessa caminhada!”, escreveu.

A reta final para o ENEM chegou, e nossos estudantes da rede estadual estão recebendo aquele reforço importante na preparação! Por meio do Universidade para Todos (UPT), estamos realizando o III Circuito ENEM, com aulões, revisão de conteúdos e orientações para ajudar 6 mil estudantes a chegarem mais preparados e confiantes às provas. Até sexta-feira (6), as atividades passam por Feira de Santana, Juazeiro, Jacobina, Cristópolis e Seabra. Também teremos a Semana da Revisão, com aulas presenciais e online, em parceria com a UEFS, abordando Linguagens, Ciências Humanas e Redação, que caem já no domingo (8). Quero ver nossa juventude realizando seus sonhos e conquistando uma vaga na universidade. Estamos juntos nessa caminhada! ❤ — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 4, 2026

UPT promove Semana da Revisão em Feira de Santana

Além das atividades do III Circuito Enem, o Programa Universidade para Todos realiza a Semana da Revisão, em parceria com a UEFS. Os aulões acontecem no campus da universidade, em Feira de Santana, nos turnos vespertino, das 13h30 às 17h30, e noturno, das 19h às 22h.

A programação contempla conteúdos de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com atividades oferecidas nas modalidades presencial e online.

Cronograma do Enem 2026

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos, 8 e 15 de novembro. Os mais de 5 milhões de inscritos em todo o país devem ficar atentos aos horários de aplicação, aos documentos exigidos e aos materiais permitidos durante o exame.

Todos os horários seguem o fuso de Brasília. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os candidatos cheguem com antecedência para evitar imprevistos. Confira os horários:

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Término no dia 8 de novembro: 19h;

Término no dia 15 de novembro: 18h30.

No primeiro dia, os participantes farão a redação e responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O que levar para a prova do Enem

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Inep também recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação de Inscrição. Já a Declaração de Comparecimento, disponível para impressão, pode ser apresentada por quem precisa comprovar a participação no exame junto ao empregador.

Alimentos e medicamentos também são permitidos, mas poderão passar por vistoria dos fiscais.

O que é proibido levar ao Enem

Celulares, relógios, fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização.

Durante a aplicação, também não é permitido utilizar lápis, borracha, corretivo, lapiseira, régua, livros, anotações, óculos escuros, chapéus ou bonés.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni) , além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) . O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.