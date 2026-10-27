Enem 2026: veja como se alimentar na semana da prova e o que levar

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai além da revisão dos conteúdos. Com as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, a alimentação, a hidratação e a qualidade do sono também merecem atenção dos candidatos, especialmente na semana que antecede o exame e durante as horas de aplicação.

Segundo a nutricionista Carolina Dias, manter uma rotina alimentar equilibrada pode contribuir para a concentração e a disposição dos estudantes. A recomendação é priorizar alimentos variados e evitar mudanças bruscas na alimentação justamente nos dias que antecedem a avaliação.

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“Na semana que antecede a prova, o estudante, tanto para o Enem quanto para concurso, precisa priorizar uma alimentação bem equilibrada, com alimentos que favoreçam, por exemplo, a concentração, memória e disposição”, afirma.

Entre os alimentos indicados pela especialista estão fontes de proteínas, como ovos, frango e peixe, além de frutas, verduras, legumes e carboidratos como aveia, batata-doce e arroz, preferencialmente integral. Esses alimentos fornecem nutrientes importantes para o organismo e podem ajudar a manter a saciedade e a energia ao longo do dia.

A organização das refeições também é importante para quem passa muitas horas estudando. De acordo com Carolina, o ideal é evitar excessos e priorizar preparações que façam parte de uma alimentação equilibrada, sem provocar desconfortos digestivos.

Café e energéticos exigem atenção

Embora o café seja frequentemente utilizado pelos estudantes para combater o sono durante os estudos, o consumo de cafeína precisa ser moderado, principalmente no período da tarde e à noite. A nutricionista também cita o chá verde como uma bebida que contém cafeína.

Carolina recomenda evitar o consumo de café e energéticos no fim do dia, sugerindo que os estudantes estabeleçam um limite entre 15h e 16h para essas bebidas, de acordo com a sensibilidade individual. O consumo tardio pode prejudicar o sono e comprometer o descanso necessário para a prova.

“Não adianta às vezes a gente virar a madrugada estudando e chegar para a prova com o cérebro muito cansado”, alerta.

A especialista também orienta reduzir o consumo de ultraprocessados, frituras e refeições muito gordurosas, que podem provocar desconforto e dificultar a digestão. A escolha de refeições mais leves e variadas pode ajudar o estudante a manter o bem-estar durante a preparação.

Sono e hidratação também influenciam

Dormir bem é parte importante da preparação para o Enem. Durante o sono, ocorrem processos relacionados à consolidação da memória e à aprendizagem, fundamentais para o aproveitamento dos conteúdos estudados.

Por isso, a semana da prova não é o momento ideal para tentar recuperar todo o conteúdo acumulado à custa de noites mal dormidas. A recomendação é manter horários regulares de descanso e reservar tempo para a recuperação física e mental.

A hidratação também merece atenção. Beber água regularmente ao longo do dia ajuda a evitar a desidratação, que pode provocar desconforto e prejudicar o bem-estar. A quantidade necessária varia conforme as características individuais, a atividade física e a temperatura ambiente.

O que levar para comer durante o Enem?

Como a aplicação do exame dura várias horas, os candidatos podem se organizar para levar lanches que sejam práticos, fáceis de consumir e adequados às suas necessidades. A escolha deve considerar também a conservação dos alimentos durante o período da prova.

Entre as opções que podem compor o lanche estão:

Frutas: banana, maçã e outras opções fáceis de transportar;

Sanduíches: preparados com ingredientes habituais e armazenados adequadamente;

Castanhas e amendoim: fontes de gorduras e outros nutrientes, desde que não haja alergias ou restrições;

Aveia e barras de cereais: opções práticas, cuja composição deve ser observada no rótulo;

Água: importante para manter a hidratação durante o exame.

A combinação dos alimentos pode ajudar a oferecer energia e saciedade por mais tempo. Não existe, porém, um lanche único que garanta melhor desempenho, já que as necessidades variam de pessoa para pessoa.

Outra orientação é não experimentar alimentos desconhecidos no dia da prova. Manter hábitos familiares reduz o risco de desconfortos inesperados, especialmente entre estudantes que já apresentam sensibilidade gastrointestinal ou ficam ansiosos em situações de avaliação.

Planejamento começa antes do dia da prova

Para Carolina Dias, a alimentação deve fazer parte da preparação dos estudantes durante todo o período de estudos, e não apenas nos dias do exame. Manter refeições organizadas, beber água e respeitar os horários de sono são medidas que contribuem para chegar à prova em melhores condições físicas.

A orientação é evitar exageros, não depender de estimulantes para compensar o cansaço e não substituir refeições por café ou energéticos. Na semana do Enem, preservar a rotina e o descanso pode ser tão importante quanto revisar os conteúdos.

As provas do Enem 2026 serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro. Os candidatos devem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante para verificar o local de aplicação e planejar a chegada com antecedência.