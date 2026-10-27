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Pé-de-Meia prevê incentivo extra de R$ 200 para concluintes que fizerem Enem

Benefício é destinado a estudantes que concluírem o ensino médio em 2026

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes do programa Pé-de-Meia na Bahia que realizarem as provas do exame nacional receberão incentivo extra de R$ 200
Estudantes do programa Pé-de-Meia na Bahia que realizarem as provas do exame nacional receberão incentivo extra de R$ 200 - Foto: Luiz Carrera | SEC

Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão direito a um incentivo adicional de R$ 200, conforme as regras do programa federal. O pagamento será realizado após a confirmação da conclusão dessa etapa escolar.

Na Bahia, 437.243 pessoas estão inscritas no Enem 2026, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). O estado tem o terceiro maior número de participantes do país, atrás de São Paulo e Minas Gerais.

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Do total de inscritos na Bahia, 339.318 farão as provas gratuitamente, o equivalente a 77,6%. Outros 97.925 participantes pagaram a taxa de inscrição, de acordo com levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Pé-de-Meia é voltado à permanência dos estudantes na escola e à conclusão do ensino médio, com incentivos financeiros que buscam reduzir a evasão escolar e estimular a continuidade dos estudos.

O secretário da Educação da Bahia, Marcius Gomes, destacou o número de inscritos no estado e as ações de preparação realizadas pela rede estadual.

“Continuamos com nossas ações nas escolas, com aulões, simulados e dando todo o suporte para que os nossos estudantes façam as provas e realizem o sonho de acessar o Ensino Superior”, afirmou.

Datas e horários das provas

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília.

No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. A aplicação terminará às 19h.

No segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com encerramento previsto para as 18h30.

Os candidatos podem consultar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

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Bahia Educação Enem Pé de Meia

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