Local de prova do Enem 2026 já pode ser consultado

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi disponibilizado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O documento pode ser acessado na Página do Participante e reúne informações importantes para os candidatos se organizarem para os dias de prova.

Além do número de inscrição, o cartão informa a data, o horário e o local de aplicação do exame. Também registra, quando aplicável, a aprovação do atendimento especializado e do tratamento pelo nome social.

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Para consultar o documento, o participante deve entrar na Página do Participante, no portal oficial do Inep, e fazer login com a conta Gov.br. É importante conferir as informações com antecedência e verificar o endereço do local de prova para planejar o deslocamento.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No primeiro dia, os participantes farão a redação e as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Já no segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área do conhecimento contará com 45 questões.

Acesso ao ensino superior

Criado em 1998 para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica, o Enem passou, em 2009, a ser utilizado também como mecanismo de acesso à educação superior.

Os resultados podem ser utilizados em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). A nota também pode ser usada em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme os critérios vigentes.

Em 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua atuação como referência para a avaliação da qualidade do ensino médio no país.