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HOME > educação > ENEM

ENEM 2026

Salvador terá aulas gratuitas para reta final de preparação para o Enem

Programação até sexta-feira, 30, inclui revisão de conteúdos e resolução de questões

Loren Beatriz Sousa
Por
Viradão Enem 2025
Viradão Enem 2025 - Foto: Divulgação/Unime

De segunda-feira, 26, até sexta-feira, 30, candidatos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão reforçar os estudos na segunda edição do Viradão Enem 2026. A programação será realizada no auditório da Faculdade Unime Salvador, localizado no Shopping Paralela, na capital baiana.

Promovida em parceria com o cursinho Os Aprovados, a iniciativa oferece uma imersão de preparação para a reta final do exame. A programação inclui aulas com professores, revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações sobre estratégias para as provas.

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Confira os horários

As atividades serão distribuídas em três turnos, permitindo que os participantes escolham o período mais adequado à sua rotina de estudos.

  • Manhã: 9h às 12h20;
  • Tarde: 13h30 às 16h50;
  • Noite: 17h30 às 20h30.

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A participação é gratuita e aberta ao público, mas é necessário realizar inscrição antecipada pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas por turno, e os interessados devem selecionar o horário desejado no momento do cadastro. No dia do evento, será preciso apresentar o ingresso correspondente ao período escolhido.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Serviço

  • Evento: Viradão Enem 2026 - 2ª edição
  • Data: 26 a 30 de outubro de 2026
  • Horários: manhã, das 9h às 12h20; tarde, das 13h30 às 16h50; noite, das 17h30 às 20h30
  • Local: Auditório da Faculdade Unime Salvador, no Shopping Paralela (Av. Luís Viana Filho, 8544- Salvador, BA)
  • Entrada: gratuita, mediante inscrição antecipada
  • Inscrições: Sympla
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Bahia Educação Enem

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