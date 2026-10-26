Salvador terá aulas gratuitas para reta final de preparação para o Enem

Siga o A TARDE no Google

De segunda-feira, 26, até sexta-feira, 30, candidatos que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão reforçar os estudos na segunda edição do Viradão Enem 2026. A programação será realizada no auditório da Faculdade Unime Salvador, localizado no Shopping Paralela, na capital baiana.

Promovida em parceria com o cursinho Os Aprovados, a iniciativa oferece uma imersão de preparação para a reta final do exame. A programação inclui aulas com professores, revisão de conteúdos, resolução de questões e orientações sobre estratégias para as provas.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os horários

As atividades serão distribuídas em três turnos, permitindo que os participantes escolham o período mais adequado à sua rotina de estudos.

Manhã: 9h às 12h20;

9h às 12h20; Tarde: 13h30 às 16h50;

13h30 às 16h50; Noite: 17h30 às 20h30.

A participação é gratuita e aberta ao público, mas é necessário realizar inscrição antecipada pela plataforma Sympla. As vagas são limitadas por turno, e os interessados devem selecionar o horário desejado no momento do cadastro. No dia do evento, será preciso apresentar o ingresso correspondente ao período escolhido.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia de aplicação, os participantes farão as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Nos dois dias de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. As provas começam às 13h30.

Serviço