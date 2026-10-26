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Estágio na Bahia paga até R$ 2,8 mil e oferece benefícios; veja como se inscrever

Metade das vagas é destinada a candidatos com renda de até meio salário mínimo

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
As inscrições para as vagas remanescentes do Fies 2026 começaram nesta segunda-feira
As inscrições para as vagas remanescentes do Fies 2026 começaram nesta segunda-feira - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começaram nesta segunda-feira, 26, e seguem até 3 de novembro.

Ao todo, são oferecidas 50 mil vagas em instituições privadas de ensino superior para estudantes que desejam financiar a graduação.

Os interessados devem realizar a inscrição gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando uma conta Gov.br.

Para participar, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação. A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até três salários mínimos.

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Fies pode financiar até 100% dos encargos

Metade das vagas é reservada a candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

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Nessa modalidade, o financiamento pode cobrir até 100% dos encargos educacionais, conforme as regras do programa.

Quando sai o resultado do Fies 2026?

O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro. O financiamento concedido nessa seleção será válido exclusivamente para o segundo semestre letivo de 2026.

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