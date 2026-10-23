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MISSÃO ENEM

Salvador terá aulão gratuito para o Enem 2026 em sala de cinema

Inscrições abertas para o Cine Aulão, que acontece em novembro

Brenda Roberta
Por
A Unijorge está com inscrições gratuitas abertas para a 9ª edição do Missão Enem, no Cinemark
A Unijorge está com inscrições gratuitas abertas para a 9ª edição do Missão Enem, no Cinemark - Foto: Divulgação Unijorge

Estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão revisar os principais assuntos cobrados na prova em uma sala de cinema.

A Unijorge está com inscrições gratuitas abertas para a 9ª edição do Missão Enem, que realizará o Cine Aulão 2026 nos dias 7 e 14 de novembro, das 7h30 às 12h30, no Cinemark do Salvador Shopping.

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A iniciativa é voltada para estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e particulares, além de alunos de cursos preparatórios. A proposta é reforçar os conhecimentos dos candidatos na reta final de preparação para o exame, com aulas conduzidas por professores experientes de cursinhos de Salvador.

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A programação contempla as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Redação, Matemática e Ciências da Natureza. Além da revisão dos conteúdos, os participantes receberão orientações para administrar melhor o tempo durante a prova e aprimorar o desempenho. O evento também contará com sorteios de brindes e atividades para ajudar a diminuir a ansiedade antes do exame.

Confira a programação do Cine Aulão

No primeiro encontro, em 7 de novembro, a revisão será dedicada às áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. As aulas serão ministradas pelos seguintes professores:

  • Linguagens: Laíla Sampaio e Marcelo Melo;
  • Redação: Paulo Reis;
  • História: João Gualberto e Nazaré;
  • Geografia: Ricardo Behrens e Gilton;
  • Filosofia: Isaac Lago.

Já no dia 14 de novembro, será a vez dos conteúdos de Ciências da Natureza e Matemática. Confira os docentes responsáveis pelas aulas:

  • Biologia: Márcio Félix e Ricardinho;
  • Química: Rodriguinho e Marcus Eloi;
  • Física: Thalissão e Abud;
  • Matemática: Léo Santana e Rodrigo Schiefler.

As inscrições, com vagas limitadas, devem ser realizadas por meio do link da página do evento.

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