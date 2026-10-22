Escolas de Candeias recebem prêmio por resultados no Ideb

Doze escolas da rede municipal de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, foram reconhecidas pelos resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. A cerimônia de premiação foi realizada na tarde de quarta-feira, 21, e considerou o desempenho nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o crescimento em relação a 2023 e a participação dos estudantes nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

As escolas municipais Batista e Nova Candeias registraram as maiores notas entre as unidades premiadas, ambas com 5,6. Também se destacou a Escola Municipal Alzira Ferreira, que passou de 4,1 em 2023 para 5,0 em 2025, um avanço de 0,9 ponto no indicador.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para a gestora da Escola Nova Candeias, Teresa Cristina, o resultado está relacionado ao trabalho coletivo da comunidade escolar. “É a confirmação de que a educação se constrói com afeto, amor e parceria, fruto de um trabalho coletivo, marcado pela dedicação de toda a Seduc, que é fundamental na formação de nossos alunos”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Gilvanei Pereira, também comentou os resultados e destacou a importância do trabalho desenvolvido nas escolas.

“Os resultados de 2025 refletem toda a estrutura e qualidade da educação municipal da nossa cidade. Conseguimos dar passos consistentes, e isso nos dá esperança de formar uma educação cada vez mais acolhedora, disruptiva e que quebre paradigmas. E essa premiação não é para o crescimento individual de ninguém, e sim pensando em uma educação transformadora na vida das nossas crianças e adolescentes”, disse.

1 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

2 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

3 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

4 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

5 de 5 | Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

O Ideb é um indicador criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para acompanhar a qualidade da educação básica no país. O índice combina informações sobre o desempenho dos estudantes em avaliações nacionais com dados de aprovação escolar, permitindo acompanhar a evolução dos resultados ao longo dos anos.

Escolas premiadas

Confira as 12 unidades municipais reconhecidas e suas respectivas notas no Ideb 2025: