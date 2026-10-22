Creche em Lauro de Freitas ensina alimentação saudável com cinema

Crianças de 6 meses a 3 anos participaram de uma atividade de educação alimentar e nutricional na Escola Creche Municipal Ana Montenegro, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação, realizada na quarta-feira, 21, utilizou cinema educativo e brincadeiras para apresentar alimentos e estimular o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância.

Durante a atividade, os pequenos assistiram a um episódio do desenho animado O Show da Luna!, que aborda frutas, legumes e vitaminas. A proposta foi aproximar o tema do cotidiano infantil por meio de recursos audiovisuais e de uma linguagem adequada à faixa etária.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Crianças participam de atividade de educação alimentar - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Após a exibição, os nutricionistas Lívia Ribeiro e Rodrigo Pires conduziram uma dinâmica na qual as crianças foram convidadas a separar ilustrações de alimentos em duas caixas, identificadas como “saudável” e “não saudável”. Entre as figuras utilizadas estavam frutas, verduras, achocolatados, biscoitos e sucos de caixinha.

Segundo o nutricionista Rodrigo Pires, o uso de personagens e brincadeiras facilita a aproximação das crianças com o tema. “Trabalhamos com uma linguagem que desperta a atenção dos pequenos e torna o aprendizado mais prazeroso. Por meio do desenho animado e da brincadeira, apresentamos alimentos importantes para o crescimento e o desenvolvimento, como frutas, verduras, arroz, feijão e outras fontes de nutrientes”, explicou.

O uso de desenhos e dinâmicas coloridas estimula o aprendizado de hábitos saudáveis desde os primeiros meses de vida - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

A gestora da unidade escolar, Lucilene Oida, destacou a contribuição das atividades lúdicas para o processo de aprendizagem na creche. “Nossas crianças gostam muito desses momentos de interação, principalmente quando envolvem personagens, imagens coloridas e brincadeiras. É uma maneira de despertar a curiosidade e incentivar a participação dos pequenos, respeitando cada fase do desenvolvimento”, afirmou.

A iniciativa é desenvolvida pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que conta com nutricionistas responsáveis pelo acompanhamento nutricional e pela promoção de práticas alimentares saudáveis nas unidades da rede municipal.

A atividade também marcou o Dia da Alimentação Escolar, celebrado em 21 de outubro no Brasil, e reforçou a importância da alimentação adequada para a saúde e o desenvolvimento infantil.