Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Creche em Lauro de Freitas ensina alimentação saudável com cinema

Atividade combinam desenho animado e brincadeiras para abordar hábitos alimentares

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Ação da Secretaria Municipal de Educação celebrou o Dia da Alimentação Escolar
Ação da Secretaria Municipal de Educação celebrou o Dia da Alimentação Escolar - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Crianças de 6 meses a 3 anos participaram de uma atividade de educação alimentar e nutricional na Escola Creche Municipal Ana Montenegro, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação, realizada na quarta-feira, 21, utilizou cinema educativo e brincadeiras para apresentar alimentos e estimular o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância.

Durante a atividade, os pequenos assistiram a um episódio do desenho animado O Show da Luna!, que aborda frutas, legumes e vitaminas. A proposta foi aproximar o tema do cotidiano infantil por meio de recursos audiovisuais e de uma linguagem adequada à faixa etária.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Educação quilombola é tema de encontro em São Francisco do Conde
Educação quilombola é tema de encontro em São Francisco do Conde imagem

EDUCAÇÃO

Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento
Itabuna apresenta plano municipal de alfabetização em evento imagem

EDUCAÇÃO

Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior
Bahia entrega mais de 100 ônibus escolares para municípios do interior imagem
Crianças participam de atividade de educação alimentar
Crianças participam de atividade de educação alimentar - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Após a exibição, os nutricionistas Lívia Ribeiro e Rodrigo Pires conduziram uma dinâmica na qual as crianças foram convidadas a separar ilustrações de alimentos em duas caixas, identificadas como “saudável” e “não saudável”. Entre as figuras utilizadas estavam frutas, verduras, achocolatados, biscoitos e sucos de caixinha.

Segundo o nutricionista Rodrigo Pires, o uso de personagens e brincadeiras facilita a aproximação das crianças com o tema. “Trabalhamos com uma linguagem que desperta a atenção dos pequenos e torna o aprendizado mais prazeroso. Por meio do desenho animado e da brincadeira, apresentamos alimentos importantes para o crescimento e o desenvolvimento, como frutas, verduras, arroz, feijão e outras fontes de nutrientes”, explicou.

O uso de desenhos e dinâmicas coloridas estimula o aprendizado de hábitos saudáveis desde os primeiros meses de vida
O uso de desenhos e dinâmicas coloridas estimula o aprendizado de hábitos saudáveis desde os primeiros meses de vida - Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

A gestora da unidade escolar, Lucilene Oida, destacou a contribuição das atividades lúdicas para o processo de aprendizagem na creche. “Nossas crianças gostam muito desses momentos de interação, principalmente quando envolvem personagens, imagens coloridas e brincadeiras. É uma maneira de despertar a curiosidade e incentivar a participação dos pequenos, respeitando cada fase do desenvolvimento”, afirmou.

A iniciativa é desenvolvida pelo Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que conta com nutricionistas responsáveis pelo acompanhamento nutricional e pela promoção de práticas alimentares saudáveis nas unidades da rede municipal.

A atividade também marcou o Dia da Alimentação Escolar, celebrado em 21 de outubro no Brasil, e reforçou a importância da alimentação adequada para a saúde e o desenvolvimento infantil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Educação Lauro de Freitas

Relacionadas

Mais lidas