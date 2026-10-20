Evento de Halloween terá atrações gratuitas em Lauro de Freitas

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O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe neste sábado, 24, a terceira edição do Halloween Geek. Gratuito e aberto ao público de todas as idades, o evento reúne apresentações musicais, performances, desfile de fantasias, caça aos doces e atividades recreativas na Praça de Alimentação, a partir das 11h.

Realizada em parceria com a Cosnection, empresa especializada em eventos geek, a programação inclui atrações voltadas ao público infantil e aos fãs de cultura pop. Entre os destaques estão o cover de Michael Jackson, interpretado por Guga Cortizzo, às 16h, e a apresentação do Huntrix Cover Squad, às 16h40.

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A agenda começa com uma atividade de Just Dance, às 11h, seguida de recreação infantil, às 13h. Ao longo da tarde, o público também poderá acompanhar histórias de terror, apresentações de malabares e show de mágica.

Programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop/cosplay - Foto: Foto: Yuri Couto

Às 17h, a Caminhada de Terror com os Miranhas terá caça aos doces para crianças e famílias. Já às 18h, será realizado o Desfile Temático Halloween CN. A programação segue com o Kahoot Terror, às 19h30, jogo de perguntas e respostas sobre o universo geek, com encerramento previsto para as 20h30.

Esta é a terceira edição do Halloween Geek no shopping. Segundo a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, a continuidade do evento reflete a adesão do público à proposta de reunir cultura geek e entretenimento em uma programação gratuita.

“É muito especial poder oferecer uma programação tão completa e gratuita, que celebra a cultura geek com criatividade, humor e aquela dose certa de susto”, afirma