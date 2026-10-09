Tecnologia ganha espaço nas escolas municipais de Lauro de Freitas

Noventa estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participaram, na manhã desta quinta-feira, 8, de uma formação em robótica, programação básica e impressão 3D, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A atividade integra o programa Mais Ciência na Escola e busca ampliar o contato de alunos da rede pública com ferramentas tecnológicas e práticas de investigação científica.

Realizada no Centro de Formação Mariza Pitanga, em Vilas do Atlântico, a atividade reuniu integrantes de clubes de ciências de seis escolas municipais que receberão laboratórios Maker. Durante o encontro, os participantes tiveram contato com plataformas digitais, ferramentas de programação e exercícios práticos de robótica, com foco na criação de soluções e no desenvolvimento de projetos.

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Os novos espaços serão equipados com computadores, impressoras 3D, máquinas de corte a laser, kits de robótica e placas Arduino. A estrutura permitirá atividades de fabricação digital, modelagem, programação e produção audiovisual. A entrega dos equipamentos está prevista para a segunda quinzena de outubro.

Para o professor Felipe Novaes, articulador de Ciências da rede municipal, a formação prepara os estudantes para aproveitar os recursos que estarão disponíveis nas escolas.

“Estamos reunindo estudantes para uma formação especializada em robótica. Esses alunos já desenvolvem atividades científicas em suas escolas e agora estão sendo preparados para explorar novas possibilidades de aprendizagem. Com a chegada dos laboratórios, poderão trabalhar desde a modelagem e fabricação digital até a produção audiovisual, transformando ideias em projetos concretos”, destacou.

Entre os estudantes participantes está Luan Henrique, de 15 anos, da Escola Municipal Gregório Pinto de Almeida. Interessado em seguir carreira no desenvolvimento de jogos digitais, ele vê nos equipamentos uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades para o futuro.

“Estou muito feliz com essa nova oportunidade de aprendizagem. Vou poder aprender a desenvolver jogos que contribuam para o lazer e o aprendizado de outros jovens, assim como eu. É nessa área que quero construir meu futuro”, afirmou.

Projeto busca estimular a descoberta de novos talentos e aproximar jovens da das carreiras científicas - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

A expectativa também é ampliar as experiências práticas de estudantes que já participam de clubes de ciências. Laís Conceição, de 14 anos, integrante do Clube de Ciências Mentes Curiosas, da Escola Municipal Dois de Julho, espera explorar novas possibilidades com a chegada dos equipamentos.

“Estamos prontos e preparados para receber esse laboratório em nossa escola. Estou muito contente porque teremos a oportunidade de aprimorar nossas habilidades e descobrir novas aptidões. Chegou a nossa vez de mergulhar ainda mais no universo da ciência, e com uma estrutura adequada para o nosso desenvolvimento”, comemorou.

Os laboratórios atenderão às escolas municipais Amauri Siqueira Montalvão, Miguel Arraes, Dinorah Pessoa, Dois de Julho, Ipitanga e Gregório Pinto de Almeida. A proposta é ampliar as atividades científicas já desenvolvidas por professores e estudantes, oferecendo recursos para transformar conhecimentos teóricos em experiências práticas.

Segundo Felipe Novaes, a estruturação desses espaços também pode contribuir para aproximar os alunos das carreiras científicas e tecnológicas. “Queremos estimular a descoberta de talentos e mostrar que nossos estudantes podem desenvolver projetos, produzir conhecimento e, futuramente, seguir carreiras nas áreas científicas e tecnológicas”, acrescentou.

A formação contou com a participação da equipe da Maker Lab 3D, parceira da iniciativa, que apresentou ferramentas e metodologias de ensino voltadas à robótica educacional. O projeto conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).