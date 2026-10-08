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EDUCAÇÃO

Estudantes da Bahia apresentam projetos de tecnologia em feira de ciências

Trabalhos desenvolvidos em Lauro de Freitas abordam sustentabilidade, segurança e acessibilidade

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Cerca de mil estudantes participam da 9ª FACEMTIC no CEEPTIC, em Lauro de Freitas
Cerca de mil estudantes participam da 9ª FACEMTIC no CEEPTIC, em Lauro de Freitas - Foto: Emerson Santos/SEC

Cerca de mil estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, apresentaram projetos científicos e tecnológicos durante a 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social, Tecnologia e Inovação (FACEMTIC), realizada nesta quarta-feira, 7.

Com o tema “Conectando conhecimento, educação e justiça: ciência, tecnologia e inovação”, a feira reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos a partir de problemas identificados em suas comunidades. As propostas passaram por áreas como sustentabilidade, acessibilidade, segurança e tecnologia.

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A participação dos estudantes em projetos de pesquisa foi destacada pelo secretário estadual da Educação, Marcius Gomes. Para ele, as feiras científicas contribuem para aproximar o conhecimento produzido nas escolas das demandas encontradas nos territórios.

“As feiras científicas evidenciam o protagonismo dos nossos estudantes na iniciação científica, que desenvolvem projetos com o olhar para as suas comunidades e seus territórios, sob a orientação dos professores e coordenadores pedagógicos. Esse movimento se fortalece por meio de diversos programas e projetos estratégicos, como a FECIBA (Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia), os seminários territoriais, e dos grandes investimentos realizados pelo governo estadual em infraestrutura, que contemplam laboratórios equipados e de diferentes áreas do conhecimento”, afirmou.

Entre os projetos apresentados esteve um biodiesel produzido a partir de óleo de dendê. A iniciativa foi desenvolvida pela estudante Rafaela Saraiva, 17 anos, do curso técnico em Administração. Segundo ela, a proposta busca discutir alternativas aos combustíveis derivados do petróleo.

“A gente trouxe uma alternativa de um combustível biodegradável e sustentável, sem o uso de fontes como o petróleo, que poluem tanto o nosso ambiente. É um produto que, realmente, vai ajudar muito na sustentabilidade do nosso planeta”, afirmou.

Na área de tecnologia assistiva, o estudante Christian Scher, 17 anos, do curso técnico em Informática, apresentou o projeto “Vertisense”, desenvolvido em grupo. A proposta consiste em uma pulseira de baixo custo capaz de monitorar movimentos e identificar alterações associadas a tonturas e perda de equilíbrio.

“O objetivo é trazer mais segurança para pessoas nessas condições ou para seus parentes, que podem ter um alerta e mais confiança para deixá-las sair na rua. A pulseira monitora os movimentos, identifica alterações e emite alertas por vibração ou LED”, explicou.

Outro trabalho apresentado foi o “Calisto: colar inteligente de proteção”, desenvolvido pela equipe da estudante Anna Bella Campos, 15 anos, do curso técnico em Logística. O dispositivo foi pensado como uma ferramenta de segurança pessoal para mulheres e utiliza um rastreador para enviar a localização e uma mensagem a contatos previamente selecionados.

“Caso a mulher se sinta ameaçada, ela pode apenas dar um clique no colar com rastreador, que enviará a localização dela e uma mensagem para contatos pré-selecionados. Assim, ela não precisa pegar o celular, caso precise ser discreta”, destacou.

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Bahia Educação Lauro de Freitas SEC

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