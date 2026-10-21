Educação quilombola é tema de encontro em São Francisco do Conde

A construção de diretrizes curriculares para a Educação Escolar Quilombola foi tema de um encontro realizado na terça-feira, 20, no Quilombo Dom João, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A atividade reuniu moradores, pesquisadora e lideranças comunitárias para discutir uma proposta de ensino que considere a história, a cultura e os conhecimentos tradicionais do território.

O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), por meio da Gerência de Educação Escolar Quilombola, e teve como foco as Diretrizes Curriculares Municipais para essa modalidade de ensino. A programação incluiu momentos de escuta e troca de experiências sobre a participação das comunidades na construção das políticas educacionais.

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Entre os participantes estavam Naiane Pinto, doutoranda e integrante da Associação de Moradores, além das lideranças quilombolas Joselita Santos, conhecida como Dona Joca, e José Américo Borges, conhecido como Zé do Guiamum. As contribuições dos moradores abordaram a importância de considerar as vivências e os saberes da comunidade na elaboração das orientações para as escolas.

Discussão busca incorporar tradições, memória coletiva e conhecimentos ancestrais às práticas de ensino da rede municipal - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Francisco do Conde

A discussão envolve o reconhecimento das particularidades dos territórios quilombolas no processo de ensino e aprendizagem. A proposta é aproximar o currículo escolar da realidade dos estudantes, incorporando referências à memória coletiva, às tradições e à identidade cultural dessas comunidades.

A participação das lideranças locais também coloca em evidência o papel dos moradores na definição dos conteúdos e das práticas educacionais relacionadas ao território. Nesse contexto, o diálogo entre a escola e a comunidade é um dos caminhos para desenvolver uma educação que respeite a diversidade cultural e os direitos educacionais da população quilombola.

O encontro integra as discussões sobre a elaboração de diretrizes curriculares municipais voltadas à Educação Escolar Quilombola. A iniciativa busca reunir as experiências da comunidade para orientar uma proposta de ensino vinculada à história e às características do Quilombo Dom João.