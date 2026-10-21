EDUCAÇÃO
Professores de Simões Filho compartilham experiências em fórum de educação
Encontro reuniu profissionais da rede municipal para apresentar projetos pedagógicos
Professores e outros profissionais da rede municipal de ensino de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, na terça-feira, 20, do I Fórum dos Educadores do município. O encontro reuniu mais de mil participantes e apresentou projetos pedagógicos, relatos de experiências e práticas desenvolvidas nas escolas municipais.
A programação incluiu exposição de pôsteres, palestras e apresentação de trabalhos elaborados por profissionais da rede. A iniciativa integra o projeto Educa + Simões Filho, voltado à formação continuada e ao reconhecimento dos educadores. A atividade também ocorreu no contexto das comemorações pelo Dia dos Professores e pelo Dia do Servidor Público.
Entre os trabalhos apresentados estavam projetos de implantação do Programa de Educação Integral (PEI), gincana antirracista, clube de letramento, horta pedagógica sustentável e ações voltadas à afetividade no ambiente escolar. Também foram expostas iniciativas como “Onde escrevo me vejo” e “Meus valores, minha comunidade”, que abordam a relação entre educação, identidade e território.
Os projetos receberam mentoria e orientação acadêmica do Instituto de Gestão, Educação, Política e Estratégia (INGEPE). Durante a apresentação dos trabalhos certificados, o CEO da instituição, Rodrigo Santos, destacou o reconhecimento da atuação dos profissionais da educação. “Certificar é reconhecer que a missão de cada educador foi cumprida”, afirmou.
A secretária de Educação de Simões Filho, Heliene Mota, também ressaltou a importância de dar visibilidade às experiências desenvolvidas nas unidades escolares. Para ela, o fórum possibilitou reconhecer os diferentes talentos presentes na rede municipal e compartilhar os resultados dos projetos idealizados pelos professores.
Resultados educacionais
A realização do fórum ocorre em meio à divulgação de indicadores educacionais do município. Segundo as informações apresentadas pela organização, Simões Filho registrou, em 2025, o maior crescimento de sua série histórica no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de conquistar o selo do Ministério da Educação (MEC) relacionado ao Índice de Criança Alfabetizada.
Durante o evento, o prefeito Devaldo Soares, conhecido como Del, afirmou que a valorização dos profissionais deve envolver tanto o reconhecimento do trabalho pedagógico quanto as condições oferecidas nas escolas.
“Visitei cada estande e vi a dedicação de cada profissional, além da participação de todos os professores e alunos em cada área. É um sonho sendo realizado! Percebemos que o que está no coração de tudo isso é o comprometimento dos professores, da direção e meu, como prefeito, em construirmos uma sociedade melhor”.
O gestor citou o pagamento dos salários em dia, a melhoria das estruturas escolares e a busca por ambientes de trabalho mais seguros e confortáveis como pontos relacionados à valorização dos servidores. Também destacou a importância de ouvir os profissionais para identificar demandas e orientar as ações da gestão municipal.
A programação foi aberta com a execução dos hinos Nacional e de Simões Filho, seguida de uma apresentação cultural. O encontro também contou com almoço de confraternização e a realização da “Pro Fest”, atividade dedicada aos educadores.