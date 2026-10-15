Escola de Simões Filho usa leitura para resgatar histórias e tradições locais

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Incentivar o hábito da leitura, despertar a imaginação e valorizar a história e as tradições locais são os objetivos do projeto ‘Ler dar asas à imaginação’, desenvolvido pela Escola Municipal Professora Antônia Gonçalves, na comunidade de Palmares, distrito de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A iniciativa propõe experiências de leitura que vão além do aprendizado em sala de aula, aproximando os estudantes da literatura, da cultura popular e das raízes da própria comunidade. Por meio da leitura, os alunos são estimulados a ampliar o vocabulário, aprimorar a oralidade e a escrita e desenvolver habilidades de compreensão e interpretação de textos.

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O projeto também destaca a importância de preservar a memória, a identidade, as tradições e os saberes da comunidade de Palmares.

Entre as metodologias previstas estão:

leituras individuais e coletivas;

cantinho da leitura;

rodas de conversa;

reconto de histórias;

produção de textos e poemas.

A culminância será marcada por apresentações dos estudantes, com leituras de livros selecionados da biblioteca escolar, contação de lendas, narrativas folclóricas, dança e outras atividades artísticas.

Leitura e formação cidadã

Para a professora Idanisia Vieira Matos, da Coordenação da Educação Integral em Tempo Integral da Escola Municipal Antônia Gonçalves, o projeto é uma iniciativa importante para fortalecer o hábito da leitura, despertar a imaginação e desenvolver o pensamento crítico dos estudantes. A valorização da história, da cultura e das tradições de Palmares, conforme explica Idanisia, torna a aprendizagem mais significativa e contribui para aproximar os conteúdos escolares da realidade dos alunos.

“Acredito que incentivar a leitura é abrir caminhos para o conhecimento, a criatividade e a formação de cidadãos mais conscientes e participativos”, disse.