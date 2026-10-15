CULTURA GEEK
Festival de cultura geek movimenta Camaçari neste sábado (17) e domingo (18)
ANICAM 2026 terá concursos de cosplay, jogos e participação do dublador Glauco Marques
A cultura geek e oriental vai movimentar Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, neste fim de semana. A Cidade do Saber (CDS) recebe, neste sábado (17) e domingo (18), o ANICAM 2026 - Festival de Cultura Pop e Oriental de Camaçari, com atrações musicais, concursos de cosplay, apresentações teatrais, jogos e atividades interativas.
O evento acontece das 9h às 19h e terá participação do dublador Glauco Marques, conhecido por dar voz a personagens de animes e animações populares.
A programação também inclui o retorno da mascote Sari-Chan, estandes com produtos geek, opções de alimentação, parque infantil e o Vale dos Artistas, espaço dedicado à exposição de trabalhos autorais. O público poderá participar ainda de jogos livres, experiências de realidade virtual, atividades de tatuagem e outras atrações.
As entradas podem ser adquiridas na loja Store Geek, pela plataforma Sympla, ou na portaria da CDS, durante os dois dias de evento. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 25 (meia social), esta última modalidade mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os valores são válidos para cada dia do festival.
O festival é realizado pela Ohayo Produções, com apoio das secretarias municipais da Cultura (Secult) e da Educação (Seduc) de Camaçari.
Confira a programação completa:
Sábado (17)
- 12h30 - Grupo Star Wars Salvador
- 13h - Circuito K-pop
- 14h - Glauco Marques
- 15h10 - O Experimento: Parte 1
- 16h - Concursos Cosplay
- 17h20 - Show da Banda Sumairu
Domingo (18)
- 12h10 - Teatro no ANICAM, com a Cia. de Teatro Fênix
- 13h - Circuito K-pop
- 14h - Glauco Marques
- 15h10 - Exibição de O Experimento: Parte 2, da Sebastião Filmes
- 16h - Concurso Cosplay: Desfile Tradicional + Chibi
- 18h - Encerramento