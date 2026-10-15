A cultura geek e oriental vai movimentar Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, neste fim de semana. A Cidade do Saber (CDS) recebe, neste sábado (17) e domingo (18), o ANICAM 2026 - Festival de Cultura Pop e Oriental de Camaçari, com atrações musicais, concursos de cosplay, apresentações teatrais, jogos e atividades interativas.

O evento acontece das 9h às 19h e terá participação do dublador Glauco Marques, conhecido por dar voz a personagens de animes e animações populares.

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A programação também inclui o retorno da mascote Sari-Chan, estandes com produtos geek, opções de alimentação, parque infantil e o Vale dos Artistas, espaço dedicado à exposição de trabalhos autorais. O público poderá participar ainda de jogos livres, experiências de realidade virtual, atividades de tatuagem e outras atrações.

As entradas podem ser adquiridas na loja Store Geek, pela plataforma Sympla, ou na portaria da CDS, durante os dois dias de evento. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 25 (meia social), esta última modalidade mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os valores são válidos para cada dia do festival.

Festival de cultura geek movimenta Camaçari neste sábado (17) e domingo (18) - Foto: Divulgação

O festival é realizado pela Ohayo Produções, com apoio das secretarias municipais da Cultura (Secult) e da Educação (Seduc) de Camaçari.

Confira a programação completa:

Sábado (17)

12h30 - Grupo Star Wars Salvador

13h - Circuito K-pop

14h - Glauco Marques

15h10 - O Experimento: Parte 1

16h - Concursos Cosplay

17h20 - Show da Banda Sumairu

Domingo (18)